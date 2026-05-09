WSG Tirol sichert sich Klassenerhalt: 1:1 gegen Blau-Weiß Linz zementiert Platz in der Bundesliga

WSG Tirol fixiert Klassenerhalt nach 1:1 gegen Blau-Weiß Linz

Die WSG Tirol hat im Tivoli Stadion in Innsbruck gegen Blau-Weiß Linz 1:1 gespielt und kann in der letzten Runde nicht mehr auf einen Abstiegsrang fallen. Der Klub wird damit in der Saison 2026/27 zum achten Mal in Folge in der höchsten Spielklasse antreten.

Blau-Weiß Linz bleibt Tabellenletzter und liegt drei Punkte hinter dem GAK, dem letzten verbliebenen Konkurrenten im Abstiegskampf.

Frühe Führung durch Frederiksen

Trainer der WSG Tirol ist Philipp Semlic. Im Vergleich zur vorangegangenen Niederlage nahm seine Mannschaft zwei personelle Änderungen in der Startelf vor: In der Dreierkette spielte David Kubatta anstelle von David Gugganig, im Angriff begann Ademola Ola-Adebomi für Lukas Hinterseer, der am Knöchel angeschlagen war.

Für die WSG Tirol erzielte Nikolai Baden Frederiksen in der 16. Minute das 1:0. Sein Linksschuss aus rund 25 Metern landete im Kreuzeck, im Tor von Blau-Weiß Linz stand dabei Nico Mantl. Für Frederiksen war es der neunte Treffer in der laufenden Saison.

Blau-Weiß Linz war in den letzten vier Auswärtspartien vor dieser Begegnung unbesiegt, die WSG Tirol hatte in den vergangenen vier Heimspielen keine Niederlage hinnehmen müssen. In einer Druckphase der Gäste in der ersten Hälfte setzte Nico Maier einen Volleyschuss über das Tor, ein Kopfball von Shon Weissman ging knapp vorbei.

Ausgleich durch Seidl – offene Schlussphase

Auch bei Blau-Weiß Linz gab es im Vergleich zur jüngsten Niederlage zwei Änderungen in der Startformation. In der Verteidigung spielte Martin Moormann für den gesperrten Kapitän Fabio Varesi-Strauss, im Mittelfeld stand Isak Dahlqvist in der Startelf. Dominik Reiter fehlte, in der Mannschaft war zuvor ein Magen-Darm-Virus aufgetreten.

Kurz nach Wiederbeginn parierte Mantl einen Schuss von WSG-Kapitän Valentino Müller. Auf der anderen Seite ging ein Abschluss von Moritz Wels in der zweiten Halbzeit am Tor vorbei. Den Ausgleich für Blau-Weiß Linz erzielte Seidl, der in den Strafraum eindrang und den Ball ins Kreuzeck schoss. Danach drängten die Gäste auf einen weiteren Treffer, kamen aber zu keiner klaren Topchance.

Nach Spielende mussten beide Mannschaften wegen einer Verzögerung im Parallelspiel mehr als eine Viertelstunde auf Gewissheit über die sportliche Situation warten. Nach Vorliegen der endgültigen Tabellenkonstellation zeigten Spieler der WSG Tirol Erleichterung.