WUK Alsergrund: Kostenlose Freiluftkonzerte für alle

Auch im Sommer 2025 veranstaltet das Alsergrunder WUK wieder zahlreiche kostenlose Konzerte im begrünten Innenhof. Los geht’s am 12. August.

WIEN/ALSERGRUND. Die Platzkonzerte im WUK, gelegen in der Währinger Straße 59, versprechen auch in diesem Jahr ein vielfältiges musikalisches Erlebnis unter freiem Himmel. Diese Konzertreihe, die bis Ende August dauert, erweckt den begrünten WUK-Hof zum Leben und bietet eine Plattform für verschiedene künstlerische Ausdrucksformen. Die Veranstaltungen sind Teil des kulturellen Engagements des WUK, das die lokale Kunstszene unterstützt und die Gemeinschaft fördert.

Die Konzerte finden bis zum 31. August jeweils von Dienstag bis Freitag um 20.30 Uhr statt. Der Eintritt ist wie immer frei, sodass jeder die Gelegenheit hat, die talentierten Künstler zu genießen. Am 12. August eröffnet Schapka mit einem aufregenden Mix aus Free-Jazz und Pop-Punk. Am 13. August erfreuen uns Didi Kern & Philip Quehenberger mit ihrem „Radical Avant Pop“, gefolgt von Kmt, der am 14. August ihre Energie mit „Electronic Riot Noise“ entfaltet. Am 15. August verzaubert Christl mit ihrem packenden „Soul Riot“.

Zwei weitere Wochen voller Programm

Die zweite Konzertwoche beginnt am 19. August mit Kasho Chualan, einem Künstler, dessen performatives Klavierspiel viele überraschen wird. Am 20. August bringt Nenda frischen Wind mit ihrem elektronischen Rap. Anhänger lautstarker Klänge kommen am 21. August mit F.e.i.d.l. (Very Grumpy Party Punk) und am 22. August mit Lan Rex (Tender Dark Wave Techno) voll auf ihre Kosten.

Dienstag, 12. August: Schapka

Mittwoch, 13. August: Didi Kern & Philip Quehenberger

Donnerstag, 14. August: Kmt

Freitag, 15. August: Christl

Dienstag, 19. August: Kasho Chualan

Mittwoch, 20. August: Nenda

Donnerstag, 21. August: F.e.i.d.l.

Freitag, 22. August: Lan Rex

Dienstag, 26. August: Mekongg

Mittwoch, 27. August: Willi Landl & Michael Hornek

Donnerstag, 28. August: Gebenedeit

Freitag, 29. August: Jopa die sehr gute Band

Sämtliche Konzerte sind kostenlos. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen ins Foyer des WUK verlegt, um sicherzustellen, dass das Publikum die Konzerte in einer angenehmen Atmosphäre genießen kann. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie hier.

