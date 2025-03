www.49plus.at – Das Online-Magazin für Junggebliebene: Entdecken Sie das Haus der Musik

Das Haus der Musik in Wien ist ein interaktives Klangmuseum, das sich auf innovative Weise der Welt der Musik und Akustik widmet. Es befindet sich in der Seilerstätte in der Wiener Innenstadt, in einem historischen Gebäude, das einst Otto Nicolai, dem Gründer der Wiener Philharmoniker, als Residenz diente. Neben seiner beeindruckenden Architektur verbindet das Haus der Musik Bildung, Unterhaltung und die Liebe zur Musik.

Das Museum erstreckt sich über mehrere Stockwerke und bietet eine Vielzahl von multimedialen und interaktiven Ausstellungen, die die Besucher nicht nur dazu einladen, Musik zu hören, sondern sie aktiv zu erleben. Mit Techniken, die von Virtual Reality bis zu interaktiven Klanginstallationen reichen, wird das Konzept der Musik neu definiert.

Wiener Philharmoniker

In der ersten Etage des Hauses wird die Geschichte der Wiener Philharmoniker lebendig. Hier können Besucher originale Notenblätter, Platinplatten und Platin-CDs bewundern, die das Neujahrskonzert über die Jahre hinweg dokumentieren. Ein besonderer Raum ist Otto Nicolai gewidmet, der nicht nur die Philharmoniker begrüßte, sondern auch die klassischen Musiktraditionen Wiens maßgeblich prägte.

Ebenfalls auf dieser Etage erwartet die Besucher der Walzerwürfel: Ein interaktives Element, das es ermöglicht, eigene Walzermelodien mithilfe eines Zufallsgenerators zu komponieren. Zudem gibt es einen kleinen Konzertsaal mit bequemen Theatersesseln, in dem Ausschnitte aus legendären Neujahrskonzerten und Sommernachtskonzerten, wie dem von Schönbrunn, produziert werden.

Sonotopia

Eine der faszinierendsten Attraktionen des Museums ist Sonotopia, ein Bereich, in dem Klänge in neuen Dimensionen erforscht werden. Die interaktiven Elemente, die als „Clongs“ bezeichnet werden, ermöglichen es den Besuchern, verschiedene Klanglandschaften zu entdecken und zu erfahren, wie ein Baby im Mutterleib Geräusche wahrnimmt. Die Besucher können Klänge nicht nur hören, sondern auch spüren, was ein einzigartiges Erlebnis darstellt.

Wiener Klassik

Das Haus der Musik ehrt die großen Komponisten der Wiener Klassik, ohne deren Werke das musikalische Erbe unseres Landes nicht denkbar wäre. Von Mozart über Strauss bis hin zu Beethoven, Schubert, Mahler und Alban Berg – diese Liste ist nahezu unendlich. Das Museum bietet einen tiefen Einblick in das Leben und Schaffen dieser Meister.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Beethoven, dessen Lebensweg in Wien anhand von exquisiten Exponaten und Adressen dokumentiert wird. Interessant ist die kuriose Tatsache, dass es ein Haus in Wien gibt, auf dessen Fassade steht: „Hier hat Beethoven nicht gewohnt.” Dieser wiederkehrende Humor macht den Besuch besonders unterhaltsam.

Das Museum bietet eine Fülle an Informationen, Bildern und Klangbeispielen, die das Lebensgefühl des alten Wiens eindrucksvoll widerspiegeln. Es gibt viel zu entdecken, und wenn man die Augen schließt, kann man die Klänge der Vergangenheit förmlich hören.

Diese Artikel wurde am 9.3.2025 veröffentlicht. Weiterlesen und noch mehr Tipps zum Nachlesen finden Sie auf www.49plus.at.