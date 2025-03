Xiaomi 15: Neues Smartphone-Flaggschiff jetzt offiziell verfügbar

Mit dem Xiaomi 15 ist ab sofort Xiaomis neuestes High-End-Smartphone auf dem Markt. Das Gerät kommt mit einer beeindruckenden Triple-Kamera von Leica und dem leistungsstarken Snapdragon-Elite-Prozessor, der für eine bemerkenswerte Leistung sorgt.

Pünktlich zur Mobile World Congress (MWC) 2025 präsentiert Xiaomi sein neues Smartphone-Flaggschiff, das Xiaomi 15. Dieses Modell verfügt über ein 6,36 Zoll großes AMOLED-Display mit einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer beeindruckenden Auflösung von 2.670 x 1.200 Pixeln. Die maximale Helligkeit erreicht erstaunliche 3.200 Nits, was das Display besonders gut in heller Umgebung nutzbar macht. Mit einem hauchdünnen Displayrahmen von nur 1,38 mm Breite bietet das Xiaomi 15 ein immersives visuelles Erlebnis, das die Nutzung angenehm macht. Das M9-Display soll zudem über 10 % weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Displays, was die Akkulaufzeit optimiert und somit im Alltag von Vorteil ist.

Für den Schutz des Displays setzt Xiaomi auf resilienteres Xiaomi Shield Glass, das die Festigkeit des Glases verbessert. Der abgerundete Aluminiumrahmen des Smartphones wurde ebenfalls verstärkt, um es bei Stürzen besser zu schützen.

Viel Power mit Snapdragon 8 Elite

Im Inneren des Xiaomi 15 sorgt der Snapdragon 8 Elite Prozessor für optimale Leistung in sämtlichen Anwendungen und Spielen. Der Akku hat eine Kapazität von 5.240 mAh und unterstützt die schnelle 90W HyperCharge Technologie sowie 50W kabelloses Laden. Laut Xiaomi können Nutzer damit bis zu 25 Stunden Videos am Stück ansehen, ohne das Gerät erneut aufladen zu müssen.

Eines der herausragendsten Merkmale des Xiaomi 15 ist das Leica-Triple-Kamerasystem auf der Rückseite. Die Hauptkamera kommt mit einem 50-MP-Sensor, der eine Brennweite von 23 mm bietet. Das Teleobjektiv und die Ultraweitwinkelkamera sind ebenfalls mit 50-MP-Sensoren ausgestattet, wobei das Teleobjektiv eine Brennweite von 60 mm und die Ultraweitwinkelkamera von 14 mm aufweist. Optische Bildstabilisierung sind jedoch nur in der Hauptkamera und dem Floating-Teleobjektiv integriert.

KI-Assistenten zur Unterstützung

Das Xiaomi 15 verfügt ebenfalls über moderne KI-Funktionen, die im Betriebssystem HyperOS integriert sind. Die KI-Assistenten Xiaomi HyperAI und Google Gemini unterstützen die Nutzer im täglichen Einsatz des Gerätes, indem sie personalisierte Empfehlungen und Automatisierungen anbieten.

Das Xiaomi 15 ist in den Farben Black, White, Liquid Silver und Green erhältlich. Bei der Wahl der Speicherkapazität stehen zwei Optionen zur Verfügung: 12 GB RAM mit 256 GB Speicher für 999,90 Euro (UVP) und 12 GB RAM mit 512 GB Speicher für 1.099,90 Euro.

