Xpeng vertieft Zusammenarbeit mit Magna: Weiteres Modell wird in Graz produziert

Xpeng lässt weiteres Modell bei Magna in Graz fertigen

Der chinesische Autobauer Xpeng wird ein weiteres Fahrzeugmodell beim europäischen Hersteller Magna in Graz produzieren lassen. Die Fertigung soll Ende des laufenden Jahres beginnen.

Die Ankündigung erfolgte am Rande eines Besuchs einer steirischen Wirtschaftsdelegation in China. Bereits jetzt werden drei E-Auto-Modelle von Xpeng für den europäischen Markt bei Magna hergestellt.

Welches zusätzliche Modell in Graz gebaut werden soll und in welcher Stückzahl produziert wird, wurde nicht bekanntgegeben. Magna gilt als jener Autobauer in Europa, bei dem derzeit die meisten chinesischen Autos gefertigt werden, und arbeitet mit Xpeng zusammen.

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) bezeichnete die Entwicklung als sehr positives Zeichen und verwies auf die Rolle der Steiermark mit Unternehmen wie Magna sowie auf Verlässlichkeit und lange Erfahrung im Fahrzeugbau.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) erklärte, das Know-how von Magna sei nach China gegangen und bringe nun Produktion für Magna in der Steiermark. Die gebauten Brücken würden nach ihren Worten von beiden Seiten begangen.