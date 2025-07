Yoga, Drinks & Co.: Die aufregendsten Afterwork-Aktivitäten in Wien

Die Arbeit ist getan, der Laptop zugeklappt – und der Sommerabend ruft. Wenn die Stadt in goldenes Licht getaucht wird und die Temperaturen endlich angenehmer werden, ist es Zeit, Wien nach Feierabend zu erkunden.

von Kevin Gleichweit und Pia Rotter

WIEN. Wer sagt, dass der Arbeitstag auf der Couch enden muss? Ob ein erfrischender Drink über den Dächern der Stadt oder eine entspannende Yoga-Session im Park: Wien bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um nach der Arbeit abzuschalten. MeinBezirk verrät dir, wo es in Wien am besten „afterworken“ lässt.

Die malerischen Heurigen und Buschenschanken im Bezirk Döbling sind ideal, um den Feierabend entspannt zu verbringen. Bei regionalen Weinen und traditionellen Gerichten, wie Brettljausen, kannst du hier in ruhiger Atmosphäre den Tag ausklingen lassen. Das Weingut „Wieninger“, das unter der Woche bis 22 Uhr geöffnet hat, ist eine empfehlenswerte Anlaufstelle. Um dorthin zu gelangen, kannst du die U-Bahn-Linie U4 bis Heiligenstadt nehmen und dann die Buslinie 38A bis Leopoldsberg nutzen. Nach einem etwa 20-minütigen Spaziergang erreichst du die Buschenschank. Mehr Infos findest du auf der offiziellen Website.

Yoga unter freiem Himmel

Für diejenigen, die Bewegung mit Entspannung kombinieren möchten, bieten die zahlreichen Parks der Stadt verschiedene Yoga-Kurse unter freiem Himmel an. Im Rahmen der Initiative „Bewegt im Park“ werden regelmäßig kostenlose Sporteinheiten organisiert. Beispielsweise findet jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr der Kurs „Afterwork Mobility“ im Forsthauspark im 20. Bezirk statt, wo Mobilisationsübungen Verspannungen lösen und die Flexibilität fördern. Weitere Informationen zu dem Angebot findest du auf der offiziellen Webseite.

Genuss über den Dächern der Stadt

Nach einem langen Arbeitstag möchten viele WienerInnen den Abend entspannt genießen, und wo könnte man das besser machen als auf einer Dachterrasse? Das mediterrane Restaurant „Limón“ und die „Aurora Rooftop Bar“ im 1. Bezirk bieten eine herrliche Aussicht und leckere Drinks. MeinBezirk hat einige dieser besonderen Orte für dich zusammengestellt:

Zehn Tipps für Rooftop Bars in Wien

Büroschluss & Co.

Das Thema Afterwork hat auch viele Events hervorgebracht. Eine beliebte Veranstaltung ist „Büroschluss Sommer 2025“, die am Donnerstag, 14. August, ab 17 Uhr am Cobenzl (19. Bezirk) stattfindet. Die offizielle Website betont das Networking, Shaken und Feiern. Weitere Informationen sind verfügbar unter Büroschluss.at.

Ein weiteres Highlight ist das Afterwork-Event „Albert & Tina“ jeden Mittwoch von 18 bis 23 Uhr auf der Terrasse der Albertina am Albertinaplatz 1. Der Eintritt kostet 8 Euro, und das Event findet nur bei trockenem Wetter statt. Mehr Infos dazu findest du hier.

Ein Sprung ins kühle Nass

Der Donaukanal ist ebenfalls ein beliebter Ort für Afterwork-Aktivitäten. Du kannst entlang des Ufers spazieren gehen oder die Strandbar Hermann besuchen. Für eine kühlende Erfrischung sorgt auch das Badeschiff an der Wolfgang-Schmitz-Promenade, das täglich bis 23 Uhr geöffnet hat. Eine Abendkarte kostet 7,50 Euro und kann bis 22 Uhr genutzt werden. Für mehr Informationen, besuche www.badeschiff.at.

“Chillen” ohne Konsumzwang

Wenn du sparen möchtest, sind zahlreiche Orte in Wien, an denen kein Konsumzwang herrscht, ideal. Hier kannst du ohne finanziellen Druck entspannen, eigene Snacks oder Getränke mitbringen und die Atmosphäre genießen. Besonders beliebt sind der Donaukanal, das Museumsquartier und verschiedene Stadtparks wie der Augarten und der Stadtpark.

Filmerlebnis unter den Sternen

Für Filmfans gibt es in Wien zahlreiche Open-Air-Kinos, die ein besonderes Erlebnis bieten. Das „Kino wie noch nie“ im Augarten ist ein beliebter Ort, während die Hauptbücherei Wien auf dem Dach des Urban-Loritz-Platzes ein breites Filmangebot bietet.

