Young Heroes: U11 of Graz 99ers Fights for the National Championship Title in the Bunker

Am Samstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Showdown in der Grazer Eishalle: Die 99ers Juniors spielen in der Altersklasse U11 beim Finalturnier „im Bunker“ um den Staatsmeistertitel.

GRAZ. Am 15. März wird es für das Team von Rockit Apfel Graz 99 Juniors „Schwarz“ ernst. Von 13 bis 16 Uhr treten die talentierten U11-Spielerinnen und -Spieler in der Eishalle Liebenau – auch bekannt als der „Bunker“ – im entscheidenden Finalturnier um den Österreichischen Eishockey-Staatsmeistertitel an. Der Weg dorthin war alles andere als einfach: In insgesamt 42 Partien gegen 13 Teams konnten sich die 99 Juniors durchsetzen. Nach einem intensiven Grunddurchgang traten die zehn besten Teams in zwei Halbfinalturnieren an, aus denen die jeweils besten zwei Mannschaften ins Final-Four-Turnier aufstiegen – darunter auch der Nachwuchs der Graz 99ers.

Hochkarätige Gegner

Im Kampf um den Titel treffen die Grazer auf starke Konkurrenten: den EC Red Bull Salzburg, den HC TIWAG Innsbruck – Die Haie und den EC-KAC „Rot“. Die Spiele im Finalturnier werden im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen, was zu spannenden Begegnungen verspricht. Unter der Leitung von Head Coach Christian Hofmaier und Assistant Coach Julian Gradischnig hat sich das Team intensiv auf dieses Turnier vorbereitet. Der Kader besteht aus 12 Feldspielerinnen und -spielern sowie zwei Goalies, die wöchentlich drei Eistrainings und zwei Athletikeinheiten absolvieren, um physisch optimal auf den Höhepunkt der Saison vorbereitet zu sein.

Insgesamt nehmen rund 200 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersklassen von Anfängern (ab vier Jahren) bis zur U16 an der Nachwuchsarbeit der Graz 99ers teil. Die Vorfreude bei den Kids auf das Finalturnier ist riesig. Fans, Freunde und Familie sind herzlich eingeladen, in der Halle vor Ort zu sein und die jungen Talente zu unterstützen.

