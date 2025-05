Yppenplatz: Wiener Polizei fahndet nach drei Jugendlichen wegen Messerangriffs

Am Mittwochabend wurde ein 25-Jähriger am Yppenplatz mit einer Stichverletzung im Rückenbereich aufgefunden. Drei Tatverdächtige sind auf der Flucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

OTTAKRING, WIEN — Ein 25-jähriger Mann wurde gestern Abend am Yppenplatz in Ottakring bei einer Auseinandersetzung mit drei unbekannten Jugendlichen durch einen Messerstich verletzt, wie MeinBezirk berichtete. Der Vorfall ereignete sich in einer belebten Gegend, die oft von Anwohnern und Passanten frequentiert wird, was auf die Notwendigkeit einer verstärkten Polizeipräsenz in solchen öffentlichen Räumen hinweist.

Das Opfer erlitt nach eigenen Angaben eine oberflächliche Stichverletzung im Rückenbereich. Er gab an, dass er ohne ersichtlichen Grund in Streit mit drei ihm unbekannten Personen geraten sei. Sanitäter der Berufsrettung Wien versorgten ihn zunächst vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Solche Zwischenfälle tragen zur besorgniserregenden Statistik von Gewaltverbrechen in städtischen Gegenden bei.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Die mutmaßlichen Täter haben sich nach dem Vorfall schnell von der Tatstelle entfernt. Beamte der Polizeiinspektion Koppstraße leiteten unverzüglich eine Sofortfahndung ein, die jedoch bislang ergebnislos blieb. Die Ermittler suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen, um weitere Informationen zu sammeln und die Täter zu identifizieren.

Die mutmaßlichen Täter werden als jugendliche Männer im Alter von 14 bis 16 Jahren beschrieben. Sie sollen etwa 150 cm groß sein und lockige Haare haben. Zudem trugen die Tatverdächtigen zum Tatzeitpunkt weiße Trainingsanzüge der Marke Nike. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeiinspektion sowie über die Hotline der Wiener Polizei entgegengenommen.

