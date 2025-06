Zäune, Brunnen und Grünflächen: Die ideale Ausstattung für eine Hundezone

Die Bedeutung von Hundezonen in Wien und ihre Gestaltung ist für viele Hundebesitzer ein zentrales Thema. MeinBezirk hat wichtige Informationen zusammengetragen sowie eine Auswahl der besten Hundezonen in den Bezirken Favoriten, Simmering und Liesing zusammengestellt.

WIEN/FAVORITEN/SIMMERING/LIESING. Obwohl es nicht immer offensichtlich ist, stammen Hunde von Wölfen, Schakalen oder Füchsen ab. Sie sind oft ein wichtiger Teil der Familie, benötigen jedoch viel Auslauf. In einer pulsierenden Stadt wie Wien ist ausreichend Platz zum Herumtollen jedoch nicht immer gegeben.

Seit den letzten 70 Jahren bieten Hundezonen in der Stadt eine Lösung, um das natürliche Bewegungsbedürfnis der Hunde zu erfüllen. Im Gegensatz zu öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen Hunde hier ohne Maulkorb in eingezäunten Bereichen spielen, was sowohl für den Hund als auch für den Menschen entspannend ist. In Wien gibt es neben den Hundezonen auch Hundeauslaufzonen, die häufig in Parks eingerichtet sind, aber nicht unbedingt umzäunt sein müssen.

Verhaltenskodex in der Hundezone

Eine gute Hundezone bietet ausreichend Platz, eine sichere Umzäunung, schattige Rückzugsorte sowie Spielmöglichkeiten. Wasserspender speziell für Hunde sind ebenfalls ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Trotz des Verzichts auf Maulkorbpflichten gibt es in jeder Hundezone einen Verhaltenskodex, der meist deutlich ausgeschildert ist.

Zu den wichtigsten Verhaltensregeln gehört das Wegräumen von Kot und das Anleinen von sogenannten Listenhunden. In jeder Hundezone finden sich Hundekotsackerl-Spender, da auch in diesen Bereichen das Wiener Reinheitsgesetz gilt. Ist ein Spender defekt oder leer, kann dies beim Misttelefon (01 546 48) oder per E-Mail an [email protected] der MA48 – Abfallwirtschaft gemeldet werden.

Hundezonen im Bezirk

Im Süden Wiens gibt es einige hervorragende Hundezonen, die sowohl Vierbeiner als auch Besitzer erfreuen. Hier sind einige Empfehlungen:

Der größte eingezäunte Bereich für Hunde befindet sich im Waldmüllerpark in Favoriten. Mit über 5.000 Quadratmetern, einem Trinkbereich für Hunde und einer eingezäunten Fläche bietet er eine entspannte Umgebung. Der Alfred-Böhm-Park verfügt über etwa 3.000 Quadratmeter für Hunde und bietet ähnliche Annehmlichkeiten.

Die Hundezone im Luise-Montag-Park in Simmering ist mit über 4.000 Quadratmetern die größte im Bezirk und ist gut ausgestattet. Die Hundezone im Braunhuberpark ist zwar kleiner, bietet jedoch auch eine Hunde-Wasserstation und eine Zaunbefestigung.

In Liesing ist die Parkanlage Gaulgasse die größte Hundezone mit etwa 6.500 Quadratmetern, auch wenn sie keinen Trinkbrunnen hat. In Atzgersdorf finden Hundebesitzer eine neue Hundezone in der neu gestalteten Stadtquartier Carrée mit ca. 400 Quadratmetern.

