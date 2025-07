Zahlreiche Unklarheiten: Umbau des Liebenauer Stadions beginnt frühestens 2027

Fehlende Finanzierung, mögliche Einwendungen aus der Nachbarschaft und langwierige Genehmigungsverfahren: Wenn diese Hürden schnell überwunden werden können, könnte der Anpfiff zum Stadionausbau bereits im Jahr 2027 möglich sein. Realistisch sollte man jedoch nicht damit rechnen, so der Fachmann Georg Eisenberger im Gespräch mit MeinBezirk.

GRAZ/LIEBENAU. Der Ausbau des Liebenauer Stadions bleibt ungewiss, trotz der Machbarkeitsstudie, die im Juni abgeschlossen wurde. Die unsichere Finanzierung und die angespannten öffentlichen Kassen erschweren die Situation erheblich. Es steht außer Frage, dass die in die Jahre gekommene Infrastruktur der Merkur Arena umfassender Maßnahmen bedarf. Die Gegebenheiten, die seit 1997 weitgehend unverändert sind, entsprechen längst nicht mehr den Anforderungen des modernen Fußballs.

Ein aktueller Überblick über die Machbarkeitsstudie, die laut Angaben von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) noch im Sommer vollständig veröffentlicht werden soll, zeigt, dass die Stadionkapazität von derzeit 15.300 bzw. 16.400 auf bis zu 25.000 Sitzplätze steigen könnte. Zusätzlich sind Erweiterungen des Hospitalitybereichs und der Sky-Boxen geplant. Um Lärm zu mindern, soll eine bauliche Ummantelung eingerichtet werden. Die geschätzten Kosten für das Projekt liegen bei etwa 150 Millionen Euro, was eine zeitraubende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) überflüssig machen könnte.

Trotz wachsender Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit einer UVP betont Georg Eisenberger, dass diese Diskussion verfrüht sei, da noch keine konkreten Details zum Projekt vorliegen. „Ich sehe den Stadionausbau nicht als unlösbare Herausforderung“, so der erfahrene Jurist, der auch beim Genehmigungsverfahren des 2023 eröffneten Stadions von Blau-Weiß Linz mitwirkte.

Nachbarinteressen als Schlüssel zum Erfolg

Ob ein UVP-Verfahren notwendig sein wird, lässt sich derzeit nicht sicher sagen. Fest steht jedoch, dass auch ohne UVP die Belange der Anwohner in Bezug auf Lärm und Verkehrsfluss eine zentrale Rolle spielen. „Wenn die Nachbarn viele Einsprüche erheben, wird es komplizierter“, warnt Eisenberger.

Rechtlich gesehen haben Anwohner „hohe Möglichkeiten zur Verzögerung“, was sowohl Geräusch- als auch Zeitvorgaben betrifft. „Was genau passieren wird, ist schwer vorauszusagen, aber das Verkehrsthema hat sicherlich erhebliches Gewicht“, gibt der Jurist zu bedenken.

Verkehrsanalyse entlang der CvH

Besonders wichtig sind die verkehrlichen Rahmenbedingungen rund um die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, da in den kommenden Jahren mehrere große Bauprojekte in der Region umgesetzt werden: „Wenn sich hier alles auf einmal kumuliert, könnte es schwierig werden. Aber wenn der Wille vorhanden ist, kann eine Genehmigung erteilt werden,“ meint Eisenberger vorsichtig.

Aus Erfahrung weiß Eisenberger, dass große Infrastrukturprojekte häufig an Anwohnerinteressen und politischen Entscheidungen scheitern, nicht an den Behörden. „Der gesetzliche Rahmen ist in ganz Europa sowohl für Investoren als auch für Juristen frustrierend,“ fügt er hinzu.

Fertigstellung erst nach diesem Jahrzehnt

Wenn die Finanzierung gesichert ist, schätzt Eisenberger, dass ein Baustart in Liebenau in etwa zwei Jahren nach der Genehmigung möglich sein könnte. Realistisch betrachtet wird das jedoch länger dauern: „Normalerweise ist mit mindestens drei Jahren zu rechnen, hinzu kommt eine geschätzte Bauzeit von vier Jahren. Es sei denn, die Politik beschließt nicht, das Projekt vorher abzubrechen.“

