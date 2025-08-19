„Zaide: Das faszinierende Lichtspiel in Salzburg begeistert alle!“

Die Pichons Pygmalion Orchestra hat die Bühne der Felsenreitschule eingenommen, deren beeindruckende Arkaden beinahe vollständig verhüllt sind. Ein einsamer Arbeiter wischt den Boden, als eine junge Frau, die zufällig vorbeikommt, ins Gespräch mit ihm kommt. Schnell wird offensichtlich, dass sich dieser Ort einst als Gefängnis für politische Gefangene entpuppte. In der Vergangenheit war Allazim der Gefängniswärter und hat nun die Rolle des Museumswärters übernommen. Die Frau stellt sich als Tochter von Zaide vor, einer Gefangenen, an die Allazim sich besonders gut erinnert. Zaide hat ihre Folterungen mit Gesang ertragen und einen bleibenden Eindruck bei allen Insassen hinterlassen.

Im Verlauf des Dialogs zeigt sich, dass Zaides Tochter, Persada, im Gefängnis geboren wurde, nachdem sie von dem Mitgefangenen Gomatz gezeugt wurde. Allazim hat sie vor dem sicheren Tod gerettet, als der grausame Herrscher Soliman sowohl Zaide als auch Gomatz hinrichten ließ. Diese Geschichte, die in keinem Libretto verankert ist, entstammt der ursprünglich 1780 komponierten Oper „Zaide“ von Wolfgang Amadeus Mozart, deren Textbuch von Andreas Schachtner verloren ging.

Die kreative Neugestaltung der Erzählung wurde unter der Leitung von Raphaël Pichon in Zusammenarbeit mit dem Autor Wajdi Mouawad erarbeitet. Herausgekommen ist eine schlüssige und bewegende Geschichte über eine verbotene Liebe hinter Gittern sowie die Hoffnung, dass aus dieser Liebe mehr Vergebung als Rache erwächst. Ein zentrales Argument, das den Despoten überzeugt, ist der Drang von Allazim, auf den Kindsmord zu verzichten.

Raphaël Pichon hat bewusst auf zahlreiche szenische Elemente verzichtet. Die Choreografie des Pygmalion Choir, unter der Federführung von Evelin Facchini, sorgt für die notwendige Unterstützung der Sänger in Bewegung und Ausdruck. Dies ist besonders wichtig, da das Publikum von den Darbietungen der französischen Sopranistin Sabine Devieilhe in der Rolle der schwangeren Gefangenen Zaide und der franko-italienischen Mezzosopranistin Lea Desandre als ihrer sensiblen Tochter Persada gefesselt ist.

Obwohl die Handlung und die Musik nicht immer durchgängig zusammenhängen – Musik aus „Thamos, König in Ägypten“ sowie weitere Werke aus der Mozart-Ära (1779-1785) finden ebenfalls ihren Platz – entsteht ein intensiver Gesamteindruck. Diese wird nicht weniger stark durch die anderen männlichen Darsteller, wie Julian Prégardien als Gomatz, Johannes Martin Kränzle als Allazim und Daniel Behle als Soliman, geschmälert, deren sängerische Darbietungen nicht an die Strahlkraft der Frauen heranreichen.

Diese neu gewonnene Freiheitsoper ist ein Eckpfeiler der diesjährigen Salzburger Festspiele und wird in zwei weiteren Aufführungen am 19. und 22. August dargeboten. Die Kombination aus ergreifender Musik und tiefgründiger Thematik macht diese Produktion zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Service: „Zaide oder Wege des Lichts“, Pasticcio mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, mit Sprechtexten von Wajdi Mouawad, übersetzt von Uli Menke. Konzept und musikalische Leitung: Raphaël Pichon, Bühnenlicht und Kostüme: Bertrand Couderc, Choreografie: Evelin Facchini. Mitwirkungen: Sabine Devieilhe als Zaide, Lea Desandre als Persada, Julian Prégardien als Gomatz, Daniel Behle als Soliman, Johannes Martin Kränzle als Allazim sowie Tänzer·innen Tommy Cattin und Sabrina Rocha, unterstützt vom Pygmalion Choir & Orchestra.

Zusammenfassung: Diese neu inszenierte Version von „Zaide“ kombiniert die kraftvolle Musik Mozarts mit einer zeitgenössischen Erzählung von Hoffnung und Liebe, die aus einem dunklen Kapitel der Geschichte entsteht. Die Kombination dieser Elemente macht die Aufführung zu einem echten Höhepunkt der Salzburger Festspiele, die eine ergreifende Botschaft über Freiheit und Versöhnung transportiert.