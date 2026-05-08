Zecken in Österreich: Alarmierende Daten weisen auf gestiegenes Krankheitsrisiko hin

Zeckenmonitoring in Österreich: Neue Daten zu Arten, Erkrankungen und Impfungen

In Österreich sind derzeit 18 Zeckenarten heimisch, zusätzlich werden Zecken durch Tiere oder Reisende eingeschleppt. Den Großteil der Population stellt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) der Gemeine Holzbock, der etwa 95 Prozent der Zecken in Österreich ausmacht.

Die AGES nutzt Citizen Scientists, um die Zeckensituation zu analysieren. Im Vorjahr wurden österreichweit 8.298 Zecken an Abgabestellen weitergegeben, knapp 3.900 davon wurden im Labor auf Krankheitserreger untersucht.

Tropische Riesenzecke in Österreich nachgewiesen

Die Zeckenart Hyalomma marginatum, im Zusammenhang mit Österreich als tropische Riesenzecke bezeichnet, kann bis zu sechs Millimeter groß werden. Sie wurde 2018 erstmals in Österreich nachgewiesen. Im Vorjahr wurden insgesamt neun Exemplare dieser Art entdeckt, in Wien hingegen keine.

Hyalomma marginatum kann das Krim-Kongo-Fieber verursachen. Dabei handelt es sich um eine Viruserkrankung, die tödlich verlaufen kann. Von den neun im Vorjahr gefundenen Riesenzecken wurden sieben im Labor auf Krankheitserreger untersucht. Alle sieben waren negativ auf das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber Virus, drei waren positiv für einen anderen Krankheitserreger.

Zeckenübertragene Krankheiten und Impfungen

Zecken können verschiedene Erkrankungen verursachen. Die AGES führt zehn Krankheiten an, die durch Zecken ausgelöst werden können. Dazu gehört die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), gegen die es seit 1976 eine Schutzimpfung gibt.

Lyme-Borreliose wird als durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit beschrieben. Sie gilt laut AGES als häufigste durch Zecken übertragene Infektionskrankheit auf der nördlichen Hemisphäre. Gegen Lyme-Borreliose steht derzeit keine Impfung zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr wurden bei knapp einem Viertel der von der AGES untersuchten Zecken Lyme-Borrelien festgestellt. Im selben Zeitraum mussten 132 Menschen wegen FSME in Spitälern behandelt werden. Die Zahl der stationär behandelten FSME-Patientinnen und -Patienten ist zuletzt gestiegen.

Nach Angaben im Zusammenhang mit dem Auftakt der diesjährigen Zeckensaison wird beschrieben, dass das Risiko einer Übertragung kleiner wird, je früher eine Zecke entfernt wird. Zudem wird dargestellt, dass die Impfungsrate gegen FSME zuletzt gesunken ist und Auffrischungsimpfungen häufig versäumt werden.

Wirkung der FSME-Impfung

Die FSME-Impfung hat nach vorliegenden Angaben seit dem Jahr 2000 über 10.000 Hospitalisierungen und rund 80 Todesfälle in Österreich verhindert. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, bezeichnete beim Auftakt der diesjährigen Zeckensaison die FSME-Impfung als effektivste Schutzmaßnahme gegen diese potenziell schwere Erkrankung, da es keine ursächliche Therapie gibt.

Citizen Science: Zeckenabgabe bei der AGES

Wienerinnen und Wiener können als Citizen Scientists gefundene Zecken der AGES zukommen lassen. In Wien ist es möglich, lebende Zecken rund um die Uhr in einem verschlossenen Kuvert bei der AGES in der Währinger Straße 25a in eine Abgabebox einzuwerfen.

Zecken, die noch nicht vollgesogen sind, sollen mit Klebeband auf einem Blatt Papier fixiert werden. Bereits blutsaugende Zecken müssen in druckfesten starren Behältnissen wie kleinen Gläschen oder Plastikschachteln verpackt werden. Zu den eingesandten Zecken sollen Informationen zu Datum, Fundort und dazu beigelegt werden, ob sie von einem Wirt entfernt wurden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, Zecken per Post an die AGES zu senden; dafür gelten besondere Regeln. Im Vorjahr stammten 35,1 Prozent der an Abgabestellen weitergegebenen Zecken aus Niederösterreich. Wien belegte mit 2,8 Prozent der eingesandten Zecken den siebten Platz unter den Bundesländern. Zecken kommen in Wiener Grünoasen wie dem Wienerwald und der Donauinsel vor.