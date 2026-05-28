Zederhaus atmet auf: Gemeinschaftlich betriebener Supermarkt schließt Versorgungslücke

Gemeinschaftlich geführter Nahversorger in Zederhaus wieder geöffnet

In der Gemeinde Zederhaus im Lungau gibt es wieder einen Nahversorger. Nach einer halbjährigen Versorgungslücke wurde am Donnerstag ein neu geführter Supermarkt eröffnet.

Das Geschäft wird von einem eigens gegründeten, eingetragenen Verein gemeinschaftlich betrieben. Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben den Supermarkt mithilfe dieses Vereins wiederbelebt.

Zuvor hatte Zederhaus sechs Monate lang keinen Nahversorger, nachdem der bisherige Kramer Matthias Bliem nach 46 Jahren im Geschäft in Pension gegangen war und sich keine Nachfolge gefunden hatte. Das Lagerhaus in Zederhaus besteht nicht mehr.

Der Verein übernimmt das Lebensmittelgeschäft, stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und führt den Nahversorger weiter. Mitglied des Vereins kann jede Person werden.

Vor der Wiedereröffnung wurden große Sanierungsarbeiten durchgeführt. Zur offiziellen Wiederöffnung des Supermarktes fand ein großes Fest statt.

Der neu geführte Kramer hat sechs Tage pro Woche geöffnet. Vormittags werden die Kundinnen und Kunden im Geschäft bedient, am Nachmittag funktioniert es als Selbstbedienungsladen.

Bürgermeister von Zederhaus ist Thomas Klößler (ÖVP). Die Vereinsmitglieder hoffen auf Kundentreue der Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber dem neu geführten Nahversorger.