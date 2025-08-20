Zehetner Bestätigt: PV-Einspeisetarife bleiben unverändert!

„Wir haben jetzt einen Tabubruch begangen“, erklärt Staatssekretärin Zehetner, während sie die breite Kritik an den geplanten Einspeisegebühren im Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) anspricht. Die Begutachtungsfrist endete am vergangenen Freitag, und nun steht die Frage im Raum, wie die Netzinfrastruktur finanziert werden soll. Zehetner führt aus: „Wer die Netzinfrastruktur nutzt, muss auch einen Beitrag leisten. Am Ende des Tages hängt es sich an der Frage auf: Was ist der adäquate Beitrag? Muss auch der kleine PV-Besitzer zahlen, und wenn ja, in welcher Höhe?“

Die Kritik ist nicht nur von Zehetner zu hören. Auch Parteikollegen wie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Oberösterreichs Energielandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) haben den Entwurf angeprangert. Zehetner betont jedoch, dass sie bereits mit Mikl-Leitner über das Thema gesprochen habe und beide sich bezüglich der Wirtschaftlichkeit der Anlagen einig seien. „Wichtig ist, dass man Bewusstsein für diese Verursachergerechtigkeit schafft“, erläutert sie weiter.

Ein weiterer Punkt in der Debatte ist der von den Grünen vorgeschlagene Netzinfrastruktur-Fonds zur Finanzierung des Netzausbaus. Zehetner sieht hierin Potenzial, betont jedoch, dass dies außerhalb des ElWG geregelt werden müsse. Die Notwendigkeit, Stromnetze gemeinsam mit der Infrastruktur für Wasserstoff und CO2-Speicherung zu denken, beschreibt sie als wichtigen nächsten Schritt.

Die Kritik bezüglich der starken Verflechtungen zwischen großen, meist landeseigenen Energieversorgern wird von Zehetner ebenfalls thematisiert. „Im ElWG kann ich keine Eigentumsverhältnisse regeln“, stellt sie klar. Um den Wettbewerb zu fördern, wolle man Maßnahmen wie „Power-to-Purchase Agreements“, Privatverträge, und Energiegemeinschaften ausbauen.

Besonders wichtig ist auch die Spitzenkappung für Windkraftanlagen. Hier hofft die Politikerin auf „pragmatische Lösungen“, die in Zusammenarbeit mit der Branche entwickelt werden sollen. Ziel ist es, die Netze nicht zu überlasten, ohne die Wirtschaftlichkeit der Windkraftprojekte zu gefährden.

In Bezug auf die geplanten Änderungen beim Preisänderungsrecht für Energieversorger stellt Zehetner klar, dass diese für mehr Rechtssicherheit sorgen wollen. „Wir haben im Energiebereich die Herausforderung, dass viele Klagen anhängig sind“, hebt sie hervor. Verbraucherrechte würden im Gesetzesentwurf gewahrt, dennoch werde man die eingehenden Vorschläge prüfen.

Die Befürchtungen bezüglich Smart Metern, die in mehreren Begutachtungsbeiträgen geäußert wurden, teilt Zehetner nicht: „Es geht nicht darum, jemanden zu überwachen, sondern die Effizienz im Stromsystem zu nutzen“, erläutert sie die Funktion solcher Messgeräte.

Um das ElWG durch das Parlament zu bringen, ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat notwendig, was auch die Zustimmung der FPÖ oder der Grünen erfordert. Ob eine Einigung mit einer der beiden Seiten wahrscheinlicher ist, bleibt unklar. Zehetner betont: „Je breiter die Unterstützung, desto besser.“ Ein konkreter Zeitplan für das Gesetz wurde nicht genannt, jedoch hoffen alle Beteiligten, bis zum Herbst die Stellungnahmen in den Entwurf eingearbeitet und mit den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS abgestimmt zu haben, um dann in die parlamentarischen Verhandlungen zu gehen.

Zusammenfassung: Der Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) steht aufgrund geplanter Einspeisegebühren und anderer Änderungen im Zentrum einer breiten Debatte. Die Staatssekretärin Zehetner betont die Wichtigkeit einer fairen Verteilung der Kosten in der Energiewirtschaft und ist optimistisch bezüglich zukünftiger Lösungen. Ein breiter Konsens im Parlament ist erforderlich, um mit dem Gesetz voranzukommen.