Zehn Jahre Wissenschaft zum Anfassen: Salzburg lädt zur Jubiläumsausgabe der Langen Nacht der Forschung ein

Lange Nacht der Forschung 2026 in Salzburg feiert Zehn-Jahres-Jubiläum

In Salzburg findet am Freitag, 24. April 2026, die „Lange Nacht der Forschung“ statt. Die Veranstaltung begeht in diesem Jahr ihr Zehn-Jahres-Jubiläum im Bundesland.

Mehr als 700 Forschende stellen bei der „Langen Nacht der Forschung“ in Salzburg ihre Projekte vor. An zehn Standorten werden insgesamt 163 Stationen angeboten, der Eintritt ist frei.

Vielfältige Standorte in Stadt und Land

Standorte der Veranstaltung liegen in der Stadt Salzburg, in Puch-Urstein und Kuchl im Tennengau sowie in Saalfelden im Pinzgau. In Salzburg sind unter anderem die Fachhochschule Salzburg am Campus Urstein, die Fachhochschule Salzburg am Campus Kuchl mit Holztechnikum, Geosphere Austria, die HTL Saalfelden, das Institut der Regionen Europas, die Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, die Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig, die Paracelsus Medizinische Privatuniversität, die Paris Lodron Universität, die Science City Itzling sowie die Universität Mozarteum beteiligt.

Die Salzburger Forschungslandschaft präsentiert aktuelle Arbeiten aus unterschiedlichsten Fachgebieten. Die „Lange Nacht der Forschung“ wird als größte Wissenschaftsveranstaltung im deutschsprachigen Raum beschrieben und soll Forschung und Innovation direkt erlebbar machen.

Dialog mit der Öffentlichkeit und Programm für alle Altersgruppen

Die Veranstaltung setzt auf den unmittelbaren Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Forschende erklären ihre Arbeit verständlich und gehen auf Fragen ein, Besucherinnen und Besucher werden aktiv einbezogen.

An den Standorten gibt es interaktive Stationen, Experimente, Führungen und Mitmachangebote für alle Altersgruppen. Kinder haben bei Mitmachstationen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und Forschung unmittelbar zu erleben.

Einblicke in Mozart-Autografen und Verkehrsforschung

In der Stiftung Mozarteum Salzburg wird gezeigt, wie raffinierte Fälschungen von Mozart-Autografen erkannt werden können. Besucherinnen und Besucher können dort Autografen Mozarts aus erster Hand begutachten. Der Leiter der Bibliotheca Mozartiana, Armin Brinzing, gibt an, dass eine Seite Mozart 100.000 bis 200.000 Euro kostet.

Bei Salzburg Research in der Science City im Salzburger Stadtteil Itzling wird erklärt, wie Pendlerinnen und Pendler Informationen über die Verkehrslage rund um die Landeshauptstadt in Echtzeit erhalten. Das Angebot umfasst Hinweise auf Alternativen zum Auto und ist seit kurzem auch am Handy verfügbar.

Green Event mit kostenloser Anreise im Öffentlichen Verkehr

Die „Lange Nacht der Forschung“ in Salzburg wird als Green Event umgesetzt. Dazu gehört, dass eine klimafreundliche Anreise unterstützt wird. Besucherinnen und Besucher können die öffentlichen Verkehrsmittel gratis nutzen.

Der Veranstaltungsreigen beginnt am Freitag um 17.00 Uhr und dauert bis 23.00 Uhr. Gefördert wird die „Lange Nacht der Forschung“ in Salzburg von Bund, Land und Stadt Salzburg.