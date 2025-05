Zeit der Staus: Übersicht über alle aktuellen Baustellen in Graz

Egal, ob du mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß unterwegs bist – Baustellen in Graz sind dir sicherlich vertraut. Um Staus und Umleitungen zu vermeiden, bieten wir dir hier regelmäßig aktualisierte Informationen zu allen aktuellen Baustellen in Graz. Wir halten dich informiert über die Dauer, den Standort und die Art der Arbeiten, damit du stressfrei durch die Stadt navigieren kannst.

GRAZ. Die Hochsaison der Baustellen hat in Graz begonnen. Derzeit gibt es viele Baustellen im Stadtgebiet, unter anderem den Ausbau des städtischen Bim-Netzes. Diese Maßnahmen sind Teil der langfristigen Verkehrsplanung, die darauf abzielt, die Infrastruktur der Stadt zu modernisieren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern. Hier findest du eine Übersicht der wichtigsten Baustellen:

Baustelle Alte Poststraße

In der Alten Poststraße, Höhe der Hausnummer 26, finden seit Montag (5. Mai 2025) Arbeiten zur Errichtung einer neuen Wasserleitung statt. Diese führen von 8 Uhr bis 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, die durch Posten geregelt werden. Die Bauarbeiten sollen bis zum 26. Mai andauern.

Baustelle Eggenberger Straße

Seit Montag werden im Bereich der Eggenberger Straße zwischen der Remise drei und der Asperngasse Schienenerneuerungen, einschließlich eines Weichentauschs, durchgeführt. Dies führt zu einer Sperre der Eggenberger Straße ab Höhe der Asperngasse und erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Umgebung. Die Arbeiten sind bis zum 23. Mai geplant.

Baustelle Münzgrabenstraße

Ab Montag, dem 19. Mai, werden in der Münzgrabenstraße von der Moserhofgasse bis zur Fröhlichgasse und weiter bis zur Sandgasse umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Hierbei kommt es zu einer Einbahnregelung in Richtung Süden, wobei die Umleitung über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße erfolgt. Diese Bauarbeiten sollen bis September andauern, was auch in den umliegenden Straßen zu hohem Verkehrsaufkommen führen kann.

Baustelle Mariatroster Straße

Auf der Mariatroster Straße, im Bereich der Hausnummer 356, ist eine Fahrspur gesperrt. Grund hierfür sind Stromleitungsarbeiten, die bis zum 23. Mai andauern werden. Die Verkehrsregelungen werden durch Posten geregelt, was zu Verzögerungen führen kann.

Baustelle Stiftingtalstraße

In der Stiftingtalstraße, zwischen den Hausnummern 312 und 330, gibt es aufgrund von Wasserleitungsarbeiten bis zum 4. Juli eine halbseitige Sperrung der Straße, die zu längeren Wartezeiten führen kann.

Weitere Baustellen in Graz

Die Bauarbeiten an Fernwärmeschächten und Leitungen im Bereich Bahnhofgürtel, Kalvariengürtel und Peter-Tunner-Gasse sind ebenfalls in vollem Gange, ebenso wie die Arbeiten zur Neugestaltung von Straßen und Wegen in verschiedenen Stadtteilen. Dies sind notwendige Maßnahmen, um die Infrastruktur zu verbessern und die Verkehrsbedingungen in Graz zu optimieren.

Über die aktuellen Baustellen und deren Auswirkungen kannst du auf den offiziellen Stadtwebseiten nachlesen, sowie Informationen über den Mobilitätsplan 2040, der die Verkehrsstruktur langfristig verändern soll.