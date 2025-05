Zeitplan, Sperren und mögliche Feier: Alle wichtigen Informationen zum Spiel Sturm gegen WAC

Am Samstag, den [Datum], hat der SK Sturm die Chance, in der Merkur Arena den Titel der österreichischen Bundesliga zu erringen. Vor dem Anpfiff kommt es aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen zu mehreren Sperren. Sollte Sturm gewinnen, wird die Meisterfeier direkt anschließend auf dem Stadionvorplatz gefeiert. Hier sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

GRAZ/STEIERMARK. Am Samstag, [Datum], findet um 17 Uhr das entscheidende Saisonfinale der österreichischen Bundesliga in der Merkur Arena in Graz statt. Der SK Sturm Graz trifft auf den Wolfsberger AC. Vor und während des Spiels werden weiträumige Straßensperren rund um das Stadion eingerichtet. Ab 17 Uhr, voraussichtlich bis nach Spielende, sind folgende Bereiche betroffen:

Ulrich-Lichtenstein-Gasse und alle Zufahrten

Conrad-von-Hötzendorf-Straße zwischen Evangelimanngasse und Stadion

Liebenauer Hauptstraße von der Liebenauer Tangente (A2) bis Karl-Huber-Gasse

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, das Gebiet ab den Nachmittagsstunden großräumig zu umfahren. Umleitungen sind eingerichtet, jedoch kann es aufgrund von Auf- und Umbaumaßnahmen um das Stadion auch schon früher zu Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass man einen Parkplatz in der Tiefgarage findet, empfiehlt sich eine frühzeitige Anreise.

Zusätzliche Transportmaßnahmen rund um das Stadion

Aufgrund der oben genannten Arbeiten wird der normale Betrieb der Holding-Graz-Linien, die in Stadionnähe verkehren, eingestellt. Für die Straßenbahnlinien 4 und 7 wird ein Ersatzverkehr bereitgestellt. Zudem wird von 13 Uhr bis 1 Uhr ein Sicherheitsbereich eingerichtet, der ein großflächiges Gebiet rund um die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Münzgrabenstraße, Harmsdorfgasse und andere angrenzende Gassen umfasst.

Innerhalb dieses Sicherheitsbereichs hat die Polizei die Befugnis, Personen, die sich unrichtig verhalten, abzuweisen. Wer gegen das Betretungsverbot verstößt, muss mit Geldstrafen bis zu 1.000 Euro oder mit Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu vier Wochen rechnen.

Eventuelle Meisterfeier auf dem Stadionvorplatz

Im Falle eines Sieges des SK Sturm und damit der Verteidigung des Meistertitels wird eine Feier direkt auf dem Stadionvorplatz stattfinden. Aus rechtlichen Gründen ist ein Public Viewing auf dem Vorplatz jedoch nicht gestattet. Die Feier wird aber voraussichtlich eine tolle Gelegenheit für Fans bieten, um zusammen mit der Mannschaft zu feiern.

