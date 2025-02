Zeitreise in die 1920er: Prohibition Ball im Vindobona

Die Burlesque-Gruppe Cirque Rouge lädt am 1. März zum Prohibition Ball im Vindobona ein und nimmt die Gäste mit auf eine Reise in die 1920er Jahre. Eine spektakuläre Burlesque-Show, mitreißende Tanzmusik und ein Vintage-Dresscode garantieren ein authentisches Erlebnis. WIEN/BRIGITTENAU. Am Samstag, den 1. März, veranstaltet die Wiener Burlesque-Gruppe Cirque Rouge den Prohibition Ball im Vindobona am Wallensteinplatz 6. Der Abend wird ganz im Stil der 1920er Jahre stehen und umfasst sowohl eine Burlesque-Show als auch einen Dancefloor…







Source link