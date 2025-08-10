Zeltfest am Arlberg: Musikfestival in St. Anton

Die Musikkapelle und die Schützenkompanie St. Anton am Arlberg wechseln sich jährlich ab, wenn es um die Organisation des beliebten Zeltfestes am ersten Augustwochenende geht. In diesem Jahr war die Musikkapelle am Zug – vom 8. bis 10. August fand das mit Spannung erwartete Musikfest in St. Anton am Arlberg statt.

Das Festzelt war bereits am Freitagabend gut gefüllt. | Foto: Elisabeth Zangerl

ST. ANTON AM ARLBERG. (lisi). Dieses Zeltfest gehört zu den Höhepunkten des Sommers in der Region. Die Musikkapelle St. Anton am Arlberg sorgte für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, bei dem sowohl lokale als auch regionale Talente auftraten. Traditionelle Höhepunkte wie der festliche Einzug am Sonntagnachmittag waren ebenfalls Teil der Feierlichkeiten. Kulinarisch verwöhnten die Grillhendln die Gäste, während auch Schnitzel, Schnitzelburger, Bratwürste und eine Auswahl an Getränken angeboten wurden. Der Festplatz war beleuchtet von fröhlichem Treiben, das auch ein Autodrom und Karussell beinhaltete.

Musikalisches Angebot

Die musikalische Unterhaltung war vielfältig und reichte von der Musikkapelle St. Jakob über die „Arlberg Buam“ bis hin zur „Welleschter Musek“ aus Luxemburg. Auch die Musikkapelle Pettneu, die Gruppe „Die Soundfeger“ und die „Heustadl Musi“ trugen zur festlichen Stimmung bei.

Die 'Arlberg Buam' spielten ebenso am Freitagabend auf. | Foto: Elisabeth Zangerl

Den musikalischen Abschluss bildete die erfolgreiche Band „Servus aus Tirol“, während der Festumzug von Schützenkompanien aus der Region und Freiwilligen Feuerwehren festlich umrahmt wurde.

Foto: Elisabeth Zangerl

Am Sonntagvormittag wurde eine feierliche Heilige Messe im Festzelt gehalten. Für alle drei Tage wurde ein kostenloser Bustransfer eingerichtet, um den Besuchern eine bequeme Anreise zu ermöglichen.

Das 26. Arlberger Schützenfest fand ebenfalls vom 9. bis 11. August statt und war ein weiteres Highlight der Region.

Doppelkonzert in St. Anton am Arlberg angeboten.

