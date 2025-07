Zentrale besprüht: Festnahmen bei OPEC-Protesten in Wien

Am Mittwochabend kam es in Wien zu Protesten gegen die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Die Polizei führte fünf verwaltungsrechtliche Festnahmen durch, und bereits in der Nacht zuvor wurde die OPEC-Zentrale mit Farbe beschmiert.

WIEN/INNERE STADT. Zu tumultartigen Szenen kam es am Mittwochabend im Herzen Wiens, als eine Demonstration unter dem Motto „Stoppt OPEC“ stattfand. Laut einem Bericht von „Heute“ fand die Protestaktion gegen die Mitgliedsstaaten der OPEC am Heldenplatz statt. Die OPEC ist bekannt für ihre Kontrolle über den Erdölmarkt und die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die globalen klimatischen Verhältnisse. Die Protestierenden prangerten die Förderpraktiken fossiler Brennstoffe an und forderten sofortige Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Die Polizei bestätigte die Durchführung der Versammlung und erklärte, dass ausreichend Beamte vor Ort seien, um die öffentliche Ruhe und Sicherheit zu gewährleisten. „Gegen 16.30 Uhr begann die Versammlung. Es kam zu kurzen Verkehrseinschränkungen, die jedoch schnell wieder aufgehoben werden konnten“, so eine Polizeisprecherin.

Dennoch kam es zu fünf festgesetzten Personen. Laut Polizeiaussage wurden diese vorläufig festgenommen, da sie sich weigerten, ihre Identität preiszugeben und in einer Verwaltungsübertretung verharrten.

OPEC-Gebäude beschmiert

Vor den Protesten hatten Anti-OPEC-Gruppen in sozialen Medien zu den Aktionen aufgerufen. Das Datum wurde strategisch gewählt, da die OPEC-Mitgliedsstaaten an diesem Tag ein wichtiges Meeting abhielten. Die Protestierenden beschuldigten die Organisation, durch ihre Politik und das Fördern fossiler Brennstoffe aktiv zum Klimawandel beizutragen und ignorierten die fortwährenden humanitären Krisen im Nahen Osten, insbesondere den Konflikt zwischen Israel und Palästina.

Eine andere Demogruppe verurteilt ebenfalls die OPEC-Ignoranz hinsichtlich der Menschenrechtsverletzungen und appellierte für ein „Warnsignal“ an die OPEC-Staaten.

Vor den Protesten gab es am Mittwochvormittag einen Angriff auf das OPEC-Gebäude in der Helferstorferstraße. Unbekannte Täter beschmierten die Fassade mit roter Farbe gegen 00:30 Uhr, was als Sachbeschädigung dokumentiert wurde. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Verantwortlichen zu identifizieren.

