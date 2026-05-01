Zettersfeld im Aufschwung: Hotelprojekte und Lift-Erweiterungen sorgen für Diskussionen

Neue Hotelprojekte und Ausbaupläne im Skigebiet Zettersfeld

Im Lienzer Skigebiet Zettersfeld sind drei neue Hotelprojekte mit insgesamt mehr als 400 Betten geplant. Parallel dazu verfolgen die Lienzer Bergbahnen weitere Ausbaupläne für das Gebiet.

Zu den Projekten zählt ein Hotel mit 250 Betten in Zettersfeld Mitte. Zudem sind bei der Faschingalm zusätzliche 40 Betten vorgesehen.

Umbau des abgebrannten Jugendheims

Das im Juni 2025 abgebrannte Jugendheim des Alpenvereins auf dem Zettersfeld soll von einem Kärntner Unternehmer umgebaut werden. Auch dieses Vorhaben ist Teil der Neuplanungen im Gebiet.

Bergbahnen setzen auf Infrastruktur und Erweiterung

Das Zettersfeld hat sich nach Angaben der Lienzer Bergbahnen zum wichtigsten Standbein des Unternehmens entwickelt. Die Bergbahnen planen einen Speicherteich, der das gesamte Zettersfeld samt Südhang mit Kunstschnee versorgen können soll.

Längerfristig werden zwei neue Lifte aufs Goisele oder ins Debanttal angedacht. TVB-Chef und Vorstand der Lienzer Bergbahnen, Franz Theurl, erklärt, die Projekte seien aufgegleist und fertig und es handle sich um größere Investitionen. Eine Fortsetzung der Umsatzsteigerung und mehr Publikum würden seiner Darstellung nach die Möglichkeit eröffnen, die Vorhaben in Angriff zu nehmen.

Kritik an Ausbauplänen

Kritik an den Ausbauplänen im Zettersfeld kommt von den Grünen. Die Grünen-Gemeinderätin Gerlinde Kieberl äußert Zweifel, dass das kleine Skigebiet Zettersfeld eine derartige Erweiterung verträgt.

Kieberl verweist darauf, dass an starken Tagen im Jahr die Parkplätze im Zettersfeld überfüllt seien. Zudem warnt sie vor Folgen für die Natur durch weitere Hotelbauten oder zusätzliche Skilifte im Bereich Zettersfeld.