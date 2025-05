Zeugen des Verkehrsunfalls in Hötting gesucht

Zeugenaufruf nach Fahrradunfall in Innsbruck

INNSBRUCK. Am Samstag, den 24. Mai 2023, ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein unerfreulicher Vorfall in der Höttinger Au, auf Höhe der Hausnummer 29. Eine bislang unbekannte Radfahrerin verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn, während sie in Richtung Osten unterwegs war.

Dieser Sturz hatte schwerwiegende Folgen, da ein Linienbus, der hinter der Fahrradfahrerin fuhr, eine sofortige Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Notbremsung verursachte leichte Verletzungen bei zwei Passagieren im Bus, die glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten.

Die Polizei wurde umgehend verständigt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Fahrradfahrerin nach dem Sturz verletzungsbedingt nicht mehr ansprechbar war, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls, die zur Klärung der genauen Umstände beitragen können.

Die Behörde bittet alle Passanten oder Autofahrer, die zu diesem Zeitpunkt in der Nähe waren, sich zu melden. Insbesondere Hinweise zur Identität der Radfahrerin oder zur genauen Unfallhergang sind entscheidend.

Unfälle mit Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern können oft zu kritischen Situationen führen. Laut einer Untersuchung des Bundesministeriums für Inneres (BMI) stellen Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Bussen ein häufiges Unfallrisiko dar, insbesondere in belebten Stadtgebieten wie Innsbruck. Um zukünftige Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig, dass sowohl Radfahrer als auch Autofahrer stets aufmerksam und rücksichtsvoll im Straßenverkehr agieren.

Die Polizei ist unter der Telefonnummer (0512) 22 68 – 0 erreichbar, um Informationen entgegenzunehmen. Jedes kleine Detail könnte bei der Aufklärung des Vorfalls helfen und dazu beitragen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.





