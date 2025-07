Zeugen dringend gesucht: Aufregende Verfolgungsjagd durch Graz

Nach einer Polizeikontrolle, bei der ein stark ausgeprägter Cannabisgeruch aus einem Fahrzeug wahrgenommen wurde, kam es in der Stadt Graz zu einer aufregenden Verfolgungsjagd. Die Insassen des Fahrzeugs entkamen daraufhin unerkannt, während das Auto selbst sichergestellt werden konnte. Die Ermittlungen laufen derzeit und die Polizei sucht dringend nach Zeugen. GRAZ. In den späten Abendstunden des Dienstags, etwa gegen 21:30 Uhr, wurde eine Polizeistreife der Landesverkehrsabteilung Steiermark auf der B70 Packer Bundesstraße auf einen Pkw mit Leobner Kennzeichen aufmerksam, dessen Fenster geöffnet war. Der deutlich wahrnehmbare Geruch von Cannabiskraut führte dazu, dass die Beamten die Fahrerin bzw. den Fahrer zum Anhalten aufforderten. Siehe auch ÖVI Immobilienakademie & WK Steiermark: Hochwertige, praxisnahe Aus- und Weiterbildungen Flucht durch Graz Umgehend ergriff der Fahrer die Flucht und führte die Polizei auf eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen in Graz. Die Verfolgung verlief über die Triester Straße, den Karlauergürtel, die Herrgottwiesgasse, den Schönaugürtel und die Schönaugasse bis in die Fröhlichgasse und Kasernstraße. Während dieser rasanten Flucht überschritt das Fahrzeug mehrfach die Geschwindigkeitsgrenze und raste mit bis zu 130 km/h durch rotlichtige Ampeln, was eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zur Folge hatte. Insassen unerkannt entkommen In der Nähe der Haltestelle Schönaupark warf einer der Insassen eine schwarze Tasche aus dem Fenster des fahrenden Fahrzeugs. Die Verfolgungsjagd endete schließlich abrupt in der Kasernstraße, wo das Fahrzeug stehen blieb und die co-Passagiere, wahrscheinlich insgesamt vier Personen, flüchteten. Während das Auto sowie die Tasche sichergestellt werden konnten, blieben die Insassen unerkannt. In dem Fahrzeug sowie der Tasche fanden die Beamten geringe Mengen an Cannabis und Kokain, außerdem diverser Ausweise. Siehe auch Unbekannte Täter beschädigen geparkte Fahrzeuge Die laufenden Ermittlungen zielen nun darauf ab, die flüchtigen Insassen zu identifizieren. Die Polizei sucht aktiv nach Zeugen und möglichen Geschädigten der Verkehrshandlungen und bittet um Hinweise, die an die Polizeiinspektion Liebenau oder unter der Nummer 059 133/6588/100 gegeben werden können. Das könnte dich auch interessieren: Fußgängerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt Festnahmen nach Ausschreitungen bei Sturm-Meisterfeier Verteilerkasten der PV-Anlage als Brandursache

