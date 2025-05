Zeugen gesucht: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Graz

Am vergangenen Samstag ereignete sich in Graz, im Bezirk St. Peter, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen, um den Hergang des Vorfalls genauer zu klären.

GRAZ/ST. PETER. Laut der Landespolizeidirektion Graz kam es am Samstag gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der beteiligten Fahrzeugführer hat die Polizei entschieden, Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise zu bitten.

Der ältere Fahrzeuginsasse musste nach dem Unfall aufgrund schwerer Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert werden. Der 33-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer, im Alter von 30 und 63 Jahren, beide ebenfalls aus Graz-Umgebung, erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen und erhielten ebenfalls ambulante Behandlung im LKH Graz.

Aufruf zur Zeugenmeldung

Die Polizei ist sich der Tatsache bewusst, dass es mehrere unterschiedliche Berichte über den Hergang des Unfalls gibt. Aus diesem Grund wird jeder, der nicht nur Zeuge des Unfalls war, sondern auch durch die Situation möglicherweise wichtige Informationen hat, gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Graz zu melden. Zeuginnen und Zeugen können die Polizei unter der Telefonnummer 059133/65/4110 kontaktieren.

