Zeugen schweigen: Prügelei vor Lebensmittelgeschäft in der Gumppstraße

Eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen vier Österreichern und einem Türken vor einem Lebensmittelgeschäft in der Gumppstraße in Innsbruck beschäftigt aktuell die Polizei. Bei den ersten Einvernahmen verweigern die Beteiligten die Aussagen. Zwei Personen trugen Verletzungen davon, und mehrere gefährliche Gegenstände wurden sichergestellt.

INNSBRUCK. Am 22. Juli 2025, gegen 13:15 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelgeschäft in der Gumppstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern: vier Österreicher im Alter von 19, 22, 23 und 30 Jahren sowie einem 29-jährigen Türken. Die Schwere der Verletzungen und die Art des Zwischenfalls werfen Fragen über die Ursachen dieser Gewalt auf und erwecken Erinnerungen an ähnliche Vorfälle, die in den letzten Jahren in Österreich zugenommen haben.

Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 19-jährige Österreicher eine leichte Verletzung im Rückenbereich, während der 29-jährige Türke schwer verletzt wurde und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Innsbruck gebracht werden musste.

Bei einer Durchsuchung der Beteiligten entdeckten die Beamten ein Karambit-Taschenmesser bei dem 22-jährigen Österreicher. In einem geparkten Fahrzeug der Gruppe wurden ein Küchenmesser und ein Baseballschläger gefunden, die anscheinend von dem 30-jährigen Österreicher dort deponiert worden waren. Zudem wurde ein weiteres Küchenmesser sichergestellt, das offenbar von einem der Anwesenden am Tatort versteckt worden war.

Alle fünf Beschuldigten verweigerten bei der ersten Einvernahme die Aussage oder bestritten ihre Beteiligung an der Auseinandersetzung. Aufgrund der Gefährlichkeit der Umstände wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde entschieden, die Beteiligten vorläufig auf freiem Fuß anzuzeigen, während die Ermittlungen zum genauen Hergang andauern.

Horrorfahrt einer 86-Jährigen in Innsbruck

In einem anderen Vorfall, der ebenfalls Aufsehen erregte, fuhr eine 86-jährige Frau in Hötting mehrmals auf das stehende Auto eines anderen Fahrers, was zu leichten Verletzungen des Fahrers führte. Nach einer chaotischen Flucht erfasste die Frau eine 81-Jährige frontal, die später im Krankenhaus starb. Die Polizei warnte vor den Gefahren und richtete einen Appell an die Verkehrssicherheit.

