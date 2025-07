Zeugenaufruf in Graz: Radfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Am Dienstag, kurz nach Mittag, ereignete sich in Graz ein schwerer Verkehrsunfall: Ein Radfahrer kollidierte mit einem Lkw und wurde anschließend überrollt. Der 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins UKH Graz eingeliefert. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei nun nach Zeugen.

GRAZ. Am Mittwoch um 13:50 Uhr war ein 49-jähriger Radfahrer in der Herrgottwiesgasse auf dem rechten Fahrstreifen in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Karlauergürtel hielt er an der Haltelinie an, da die Ampel auf Rot zeigte. Ein nachfolgender 51-jähriger Lkw-Fahrer gab an, den Radfahrer nicht gesehen zu haben, und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Der Radfahrer zufolge fuhr der Lkw plötzlich auf ihn auf, woraufhin er stürzte und vom Fahrzeug überrollt beziehungsweise etwa sieben Meter mitgeschleift wurde, bevor er unter dem Lkw eingeklemmt war.

Zeugen gesucht – Fragen zum Unfallhergang

Der Lkw-Fahrer hielt ebenfalls an der Haltelinie an, bemerkte jedoch keinen Radfahrer. Nach dem „Knirschen“ unter dem Fahrzeug stoppte er und alarmierte Passanten, die den schwer verletzten Radfahrer befreiten. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 49-Jährige mit schweren Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ, was in der Berichterstattung über schwere Verkehrsunfälle von entscheidender Bedeutung ist, da Alkohol oft eine der Hauptursachen für solche Vorfälle ist.

Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen, die zwischen dem Radfahrer und dem Lkw-Fahrer bestehen, benötigt die Polizei nun sachdienliche Hinweise. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059 133/654110 zu melden.

