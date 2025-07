Zeugenaufruf und Neuigkeiten: Mehrfacher Einbruchversuch in Faggen

In der Nacht auf den 30. Juli 2025 versuchte ein unbekannter Täter, über Keller- und Seiteneingänge in mehrere Wohnhäuser in Faggen einzudringen. Dank Überwachungskameras konnte der mutmaßliche Täter teilweise erfasst werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung und warnt vor möglichen weiteren Einbruchsversuchen. In der Zwischenzeit erstattete ein 67-Jähriger Anzeige, da aus seiner Garage drei Fahrräder und ein E-Bike gestohlen wurden.

FAGGEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dem 30. Juli 2025, kam es im Gemeindegebiet von Faggen (Bezirk Landeck, Tirol) zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Zwischen 01:40 Uhr und 04:35 Uhr versuchte ein unbekannter Täter offenbar gezielt, über offenstehende Keller- oder Seiteneingangstüren in Einfamilienhäuser einzudringen. Dank Überwachungskameras und ersten Ermittlungen der Polizei sind aktuell drei betroffene Wohnobjekte identifiziert.

Unbekannter Täter scheiterte mehrmals

In allen Fällen blieb es beim Versuch – der Täter konnte in keines der Häuser eindringen. Dies zeigt, wie wichtig Sicherheitsvorkehrungen in Wohngebieten sind, insbesondere bei Einfamilienhäusern. Die Polizei ruft die Anwohner zu erhöhter Wachsamkeit auf und ermutigt sie, verdächtige Aktivitäten sofort zu melden.

Polizei Landeck ersucht um Hinweise

Die Polizeiinspektion Landeck bittet weitere mögliche Betroffene, sich zu melden, wenn sie ähnliche Vorkommnisse beobachtet haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge sind ebenfalls willkommen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: er trug eine schwarze Schildkappe, hatte sein Gesicht vermummt, eine grüne Jacke, olivgrüne Hose und schwarze Schuhe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/7140 entgegengenommen.

Update 31. August

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der unbekannte Täter auch andere Gebäude, Garagen und Gärten in Faggen aufgesucht hatte. Ein 67-Jähriger erstattete Anzeige, da aus seiner Garage zwei gesicherte Fahrräder, ein E-Bike sowie ein Rennrad gestohlen wurden. Dem Herrn entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Außerdem wurde ein geringer Geldbetrag aus einem unversperrten Fahrzeug entwendet. Die Polizei führt derzeit umfassende Ermittlungen durch, um den Täter zu fassen.

