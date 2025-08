Zinzendorfgasse: Rote Photovoltaik-Module auf den historischen Dächern Graze

Im historischen Zentrum von Graz, das als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt ist, wurde im Frühjahr 2023 eine innovative Photovoltaikanlage installiert, die farblich an die geschützte Dächerlandschaft angepasst ist. Diese Anlage soll fortan ein Studentenheim mit Solarenergie versorgen. Branchenexperten, darunter der Hersteller Solana, erkennen in der Altstadt wertvolles Potenzial für ähnliche Projekte.



GRAZ. Die Dächer der Grazer Innenstadt stehen unter besonderem Schutz, was bauliche Veränderungen zu einer sensiblen Angelegenheit macht. Photovoltaikanlagen waren aufgrund strenger Auflagen lange Zeit nicht genehmigungsfähig – doch ein Dach in Geidorf zeigt nun, dass es eine Ausnahme gibt.

In der Zinzendorfgasse, unweit von der Karl-Franzens-Universität, wurde die Photovoltaikanlage, bestehend aus roten Modulen, im April installiert. Diese zukunftsweisende Technologie wird als erste ihrer Art in der Region von ProSolis umgesetzt.

Novum mit Grazer Know-How

„Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass Photovoltaik in der Altstadt grundsätzlich verboten sei. Dieses Projekt beweist, dass innovative Ansätze möglich sind“, erklärt Marina Opferkuch, Geschäftsführerin von Solana, die das Projekt realisiert hat.

Die verwendeteten Module stammen von Sonnenkraft, einem österreichischen Hersteller. Diese roten Module produzieren eine Leistung von 400 Watt pro Stück, etwas weniger als herkömmliche Module, die typischerweise 450 Watt erreichen. Die spezielle lichtdurchlässige Beschichtung ermöglicht die Integration in die bestehende Architektur und bietet gleichzeitig ausreichende Energieerzeugung.

Großes Ausbaupotenzial

Mit einer Gesamtleistung von 31 kWp wird die Anlage das Studentenheim zukünftig mit Strom versorgen. Marina Opferkuch sieht Potenzial für ähnliche Projekte auf vielen weiteren Dächern, insbesondere auf mehrgeschossigen Wohnhäusern, die nicht unter Denkmalschutz stehen. „Klimaschutz darf nicht an der Altstadtgrenze enden. Diese Anlage zeigt, dass auch in sensiblen Stadtbereichen erneuerbare Energien möglich sind“, ergänzt sie.

Preisliche Mehrkosten

Die Gesamtkosten für die Installation liegen etwa fünf Prozent über dem Standardpreis. Im Vergleich zu günstigeren Importmodulen aus China ist der Unterschied größer, doch im Hinblick auf qualitativ hochwertige europäische Produkte bleibt er moderat. „Wir hoffen, dass dieses Projekt ein Vorbild für zukünftige Initiativen wird“, schließt Opferkuch.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Grazer Einrichtungen: Kinderbetreuung im Sommer bleibt Thema

Umbaustart für Liebenauer Stadion frühestens 2027

Grazer Innenstadt soll Genuss-Treffpunkt mit Flaniermeilen werden