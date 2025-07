Zivilgericht: Erste Woche der Verhandlungen in der FPÖ-Finanzsache abgeschlossen

Am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz ist die erste Prozesswoche rund um den FPÖ-Finanzskandal bereits im vollem Gange. Drei von insgesamt vier geplanten Verhandlungen fanden bereits statt. Am Freitag musste der frühere FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio aussagen.

STEIERMARK/GRAZ. Diese Woche stand das Landesgericht für Zivilsachen Graz im Zeichen der Klagen des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs (KFG), vertreten durch Obmann Alexis Pascuttini, die sich gegen ehemalige Mitglieder der FPÖ sowie die FPÖ-Landespartei richteten. Der FPÖ-Finanzskandal hat in Österreich für große öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt und wirft Fragen zur finanziellen Transparenz und zur Verantwortlichkeit von politischen Funktionären auf (wir berichteten).

Die Verhandlungen begannen am Dienstag mit den ehemaligen FPÖ-Vertretern Armin Sippel und Matthias Eder, gegen die der KFG eine Rückerstattung in Höhe von 20.802 Euro für die Kosten einer Wirtschaftsprüfung des FPÖ-Gemeinderatsklubs aus dem Jahr 2021 fordert. Der KFG wirft den beiden eine „mangelhafte Arbeit“ vor, die zu übermäßigen Kosten geführt habe. Aufgrund von Krankheit erschienen Sippel und Eder im Gericht jedoch nicht. Ihre Anwälte haben einen Vergleich angeboten, was die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung offenlässt.

Klage wegen Finanzierung der Parteizeitung

In der zweiten Verhandlung am Mittwoch richtete sich die Klage gegen die FPÖ Steiermark, vertreten von einem Rechtsvertreter. Der Streitpunkt war die Finanzierung von Parteizeitungen, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. Der KFG fordert Schadensersatz in Höhe von 20.700 Euro, da die FPÖ nicht wie vereinbart an den Kosten beteiligt habe. Zur untermauernden Beweissicherung brachte die KFG gedruckte Ausgaben der Zeitungen mit ins Gericht. Für diesen Fall sind weitere Verhandlungstermine geplant.

Klage gegen Mario Eustacchio

Die dritte Verhandlung fand am Freitag statt, in der Eustacchio, der fest im Zentrum des Skandals steht, von seiner Anwältin vertreten wurde. Er wird beschuldigt, kurz vor dem Auffliegen des Finanzskandals im Jahr 2021 rund 25.000 Euro ohne Beschluss vom FPÖ-Gemeinderatsklub erhalten zu haben. Der KFG erhebt Klage, um diese Summe zurückzufordern, da hier öffentliche Mittel im Spiel sind. Eustacchios Anwalt beantragte eine Unterbrechung des Verfahrens, was jedoch vom Richter abgelehnt wurde. Im Dezember sollen die Verhandlungen mit weiteren Zeugen fortgesetzt werden.

Geplante vierte Verhandlung am 24. Juli

Die letzte und vierte Verhandlung wird am 24. Juli nach einer zweiwöchigen Pause stattfinden. In diesem Verfahren wird der KFG von der Republik Österreich Rückerstattung in Höhe von 11.975 Euro fordern, die im Zusammenhang mit „mangelhaften Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt“ stehen. Diese Fragen werfen nicht nur rechtliche, sondern auch politische Spannungen auf und betreffen das öffentliche Vertrauen in die Institutionen.

