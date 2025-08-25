Zivilprozess in Wien: Guido Burgstaller fordert nach Angriff über 70.000 Euro

Der ehemalige Fußballprofi Guido Burgstaller wurde im Dezember 2024 bei einer nächtlichen Attacke in der Wiener Innenstadt schwer verletzt. Der Täter ist mittlerweile strafrechtlich verurteilt worden, doch nun könnte Burgstaller zusätzlich zivilrechtlich 73.600 Euro von ihm einfordern.

WIEN. Die nächtliche Aggression eines 23-Jährigen hat weitreichende Konsequenzen. Im Mittelpunkt steht der damalige Kapitän des SK Rapid, Guido Burgstaller. Der Fußballer wurde vor einem Lokal im Herzen Wiens mit einem Faustschlag niedergerungen und fiel unglücklich auf den Hinterkopf, was zu schweren Verletzungen führte.

Der Täter, ein 23-Jähriger, stellte sich zwar selbst der Polizei und beschrieb die Tat bedauernswerterweise als eine „Kurzschlussreaktion“, dennoch wurde er vor dem Wiener Landesgericht zu 16 Monaten bedingter Haft verurteilt. Der Richter charakterisierte die Tat als „Impulstat aus Dummheit“, was die Ernsthaftigkeit der Situation verdeutlicht. Berichten zufolge leidet auch der Täter unter den Folgen dieses Vorfalls, der nicht nur Burgstallers Leben, sondern auch sein eigenes stark beeinflusst hat. MeinBezirk berichtete:

Urteil zu Prügel-Attacke auf Guido Burgstaller

In Kürze könnte erneut ein Wiener Gericht über den Fall entscheiden. Laut einer Meldung von „Krone“ fordert Burgstaller zivilrechtlich 73.600 Euro von dem jungen Mann. Hierbei handelt es sich um eine Summe, die vor allem Schmerzensgeld und finanzielle Schäden aus dem Vorfall abdecken soll.

Verhandlung im Dezember

Bereits im Strafprozess hatte der Verteidiger des Täters, Klaus Ainedter, dem Vertreter von Burgstaller ein erstes Schmerzensgeld in Höhe von 4.200 Euro angeboten. Doch die Vorstellungen über die Entschädigung gingen deutlich auseinander, da Burgstallers Seite ursprünglich rund 86.500 Euro forderte, inklusive Einnahmeausfälle aufgrund seiner Verletzungen. Die Fortsetzung der zivilrechtlichen Verhandlungen ist für den 2. Dezember anberaumt, um die dreidimensionale Summe von 73.600 Euro weiter zu diskutieren.

Die berichteten Forderungen könnten einigen Komplikationen unterliegen, da es darauf hindeutet, dass Burgstallers Versicherung möglicherweise nicht alle entstanden Kosten abdeckt. Ainedter wies darauf hin, dass auf der Verteidigungseite der Schadenersatzbetrag als unangemessen eingeschätzt wird. Insbesondere wird in Erwägung gezogen, dass auch der Alkoholkonsum von Burgstaller vor dem Vorfall in die Bewertung einfließen könnte.

Rapid-Klage noch ausständig

Darüber hinaus könnte der Betrag von 73.600 Euro nicht das Ende der Forderungen sein. Auch der SK Rapid könnte Ansprüche wegen des längeren Ausfalls von Burgstaller geltend machen. Berichten zufolge haben die Hütteldorfer bereits eine Forderung über 60.000 Euro im Rahmen des Strafprozesses eingebracht, sind jedoch bislang in der zivilrechtlichen Angelegenheit nicht weiter tätig geworden.

