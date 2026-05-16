Zukunft auf Schienen: ÖBB sucht auf Karrieretag in Villach Nachwuchskräfte für den Bahnbetrieb

ÖBB laden zum Karrieretag in Villach

Die ÖBB veranstalten am 22. Mai in Villach einen eigenen Karrieretag unter dem Motto „Karriere rund um die Lok“. Dabei sollen vor allem Nachwuchskräfte für verschiedene Funktionen im Bahnbetrieb gewonnen werden.

Die Veranstaltung findet beim ÖBB-Rundschuppen in der Villacher Heizhausstraße statt. Interessierte müssen sich bis 21. Mai für den Karrieretag anmelden.

Schwerpunkt Lokführer- und Wagenmeister-Ausbildung

Im Mittelpunkt stehen Berufe rund um den Lok- und Wagenbetrieb. Gesucht werden Frauen und Männer, die ÖBB-Lokomotiven mit bis zu 10.000 PS steuern sollen. Für die Ausbildung zum Lokführer beziehungsweise zur Lokführerin ist eine abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich.

Die Ausbildung für angehende Lokführerinnen und Lokführer bei den ÖBB dauert etwa ein Jahr und endet mit einer Prüfung. Interessierte können beim Karrieretag an einem Simulator das Fahren ausprobieren sowie eine Lok und den möglichen zukünftigen Arbeitsplatz an Bord besichtigen.

Auch für den Beruf des Wagenmeisters wird Nachwuchs oder werden Quereinsteiger gesucht. Voraussetzung für diesen Bereich ist eine technische Ausbildung. Ein Wagenmeister überprüft einen kompletten Zug auf seinen technischen Zustand und entscheidet auf Basis seines Wissens, ob ein Zug den Bahnhof verlassen kann oder nicht.

Gleiche Bezahlung für Frauen und Männer in den beworbenen Berufen

Für die ausgeschriebenen Berufe werden sowohl Männer als auch Frauen gesucht. Norbert Simtschitsch, Teamsprecher für die fachliche Bildung bei den ÖBB in Villach, der diese Tätigkeit seit Jahrzehnten ausübt, weist darauf hin, dass es bei den betreffenden ÖBB-Berufen keinen Unterschied in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen gibt.

Im Zusammenhang mit dem Karrieretag wird beschrieben, dass der Fachkräftemangel viele Branchen trifft und große Unternehmen insbesondere dann besonders betrifft, wenn viele Beschäftigte aus geburtenstarken Jahrgängen in Pension gehen.