Zukunft der Griesbucht: Internationale Studierende entwickeln neue Nutzungskonzepte für verwildertes Areal in Hallein

Neue Nutzungskonzepte für die Griesbucht in Hallein

Für die Griesbucht in Hallein im Bezirk Tennengau an der Salzach werden derzeit neue Nutzungskonzepte erarbeitet. Ziel ist eine nachhaltige Nutzung des Areals für Bevölkerung und Gäste.

Die Griesbucht war früher ein belebter Veranstaltungsort, wird aktuell jedoch sehr wenig genutzt. Das Areal ist derzeit verwildert, Steinplatten brechen, zudem breiten sich Grünwuchs und Schwemmholz aus.

Internationale Studierendenprojekte

Im Rahmen eines Erasmus-Projekts entwickeln Studierende der Fachhochschule Salzburg gemeinsam mit internationalen Studierenden Konzepte für die Zukunft der Griesbucht. An dem Projekt sind Studierende aus mehreren Ländern beteiligt.

Nach den bisherigen Planungen soll in drei Jahren ein passendes Konzept für das Areal umgesetzt werden.

Brücke und Beteiligung der Bevölkerung

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Brücke an der Griesbucht, die auch als Radweg für Radfahrerinnen und Fußgänger dient. Sie ist sanierungsbedürftig und müsste in drei Jahren erneuert werden. Die geschätzten Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund eine halbe Million Euro.

Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) erklärt, er wolle die erarbeiteten Konzepte von seinen Expertinnen und Experten prüfen lassen. Zudem sollen die groben Kosten der unterschiedlichen Varianten erhoben werden. Anschließend will die Stadt einen Bürgerbeteiligungsprozess starten.

Stangassinger gibt an, er habe die Frage gestellt, ob die Brücke in ihrer jetzigen Form weiterhin benötigt wird und ob andere Maßnahmen möglich sind, bei denen die Bucht selbst mit einbezogen wird.

Herausforderungen durch Hochwasser

Für die weitere Nutzung der Griesbucht sind auch die natürlichen Bedingungen maßgeblich. Die Bucht wird mindestens zweimal jährlich überschwemmt und versandet beziehungsweise verschlammt.