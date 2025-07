Zukunft der Lkw-Maut 2026: Koalition im Streit über Erhöhung!

Der aktuelle Entwurf sieht eine erhebliche Anhebung der Zuschläge für Lärmbelastung und Luftverschmutzung vor. Ziel dieser Maßnahme ist es, eine stärkere Kostenwahrheit im Straßengüterverkehr zu erreichen und eine ökologische Lenkung zu fördern. Für das Jahr 2026 sind bereits 42 Millionen Euro an Mehreinnahmen auf Basis dieser Änderungen budgetiert. Zurzeit liegen die bestehenden Tarife zwischen fünf und 61 Cent pro Kilometer, abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Größe, den Emissionen und der Lautstärke des Fahrzeugs.

Reaktionen auf den Entwurf

Die ÖVP kritisiert den Entwurf als zu einseitig. Der Verkehrssprecher der ÖVP äußerte im „Morgenjournal“, dass es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht das Ziel sein könne, die heimischen Betriebe stärker zu belasten als internationale Transporteure. Um dennoch auf die angestrebten 42 Millionen Euro an Mehreinnahmen zu kommen, könnte die Partei vorschlagen, die Preise für die Ein-Tages- und Zehn-Tages-Vignette zu erhöhen. Diese Strategie hätte zur Folge, dass Transportfirmen weniger belastet werden, während Autoreisende dafür mitzahlen.

Kritik von NEOS

Die NEOS haben ebenfalls scharfe Kritik an der Position der ÖVP geübt. Laut dem Verkehrssprecher Dominik Oberhofer, wie auch von der „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, würde die ÖVP auf Druck der Frächterlobby die Erhöhung der Lkw-Maut blockieren. Oberhofer betonte, dass die geplanten Erhöhungen besonders die lauten, emissionsstarken Lkws träfen. Es sei zu erwarten, dass Firmen, die auf neue Technologien umsteigen, von den Mauterhöhungen sogar profitieren könnten. Dies unterstütze die These des Ministeriums, dass inländische Transporteure weniger betroffen seien als ihre ausländischen Konkurrenten.

Wissenschaftliche Einschätzung

Günter Emberger, Verkehrswissenschaftler an der TU Wien, wies in einem Ö1-Beitrag darauf hin, dass Lkw derzeit lediglich 20 bis 25 Prozent der Kosten abdecken, die sie durch ihre Nutzung der Straßen verursachen. Eine kontinuierliche Anpassung und Erhöhung der Maut sei daher unerlässlich. Dies könnte auch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene fördern. Emberger sprach sich zudem für eine Ausweitung der Lkw-Maut auf Bundes- und Landesstraßen aus, da auch in diesen Bereichen erhebliche Schäden und Kosten entständen, für die derzeit die Verursacher nicht zur Verantwortung gezogen würden.

Aktueller Stand und Ausblick

Das Verkehrsministerium hat sich bisher nicht offiziell zu den laufenden Gesprächen geäußert, verweist jedoch auf die derzeitigen Koalitionsverhandlungen zur konkreten Ausgestaltung der Mauttarife. Die Entscheidung über die Mautanpassung wird in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen und könnte weitreichende Auswirkungen auf die Logistikbranche sowie auf den allgemeinen Verkehrsfluss in Österreich haben.

Zusammenfassung

Die geplanten Mauterhöhungen zielen auf eine bessere Kostenwahrheit im Straßengüterverkehr und fördern umweltfreundliche Technologien. Während die ÖVP und NEOS unterschiedliche Standpunkte vertreten, bleibt der endgültige Verlauf der Verhandlungen abzuwarten. Die Entwicklungen könnten sowohl inländische Transportunternehmen als auch internationale Akteure nachhaltig beeinflussen.