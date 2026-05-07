ZukunftsStimmen 2026: Opern-Nachwuchs glänzt in Grafenegg – Günel Shirinova erobert Hauptpreis

Nachwuchswettbewerb „Zukunftsstimmen 2026“: Junge Operntalente in Grafenegg

Die Initiative „ZukunftsStimmen“ der Opernsängerin Elīna Garanča fördert auch im Jahr 2026 junge Gesangstalente aus verschiedenen Ländern. Für die aktuelle Ausgabe des Wettbewerbs „Zukunftsstimmen 2026“ haben sich mehr als 88 Sängerinnen und Sänger beworben, 13 von ihnen wurden für das Finale ausgewählt.

Der Wettbewerb wird als wichtige Plattform für junge Operntalente beschrieben und ist mit mehreren Auftritten im niederösterreichischen Grafenegg verbunden. Die Veranstaltungen finden im Rahmen des Konzertformats „Klassik unter Sternen“ statt, das seit 17 Jahren besteht.

Günel Shirinova gewinnt „Zukunftsstimmen 2026“

Die Sopranistin Günel Shirinova aus Kasachstan hat den Wettbewerb „Zukunftsstimmen 2026“ gewonnen. Sie wird im Sommer gemeinsam mit Elīna Garanča bei „Klassik unter Sternen“ auftreten und bei einer Preview-Night in Grafenegg zu hören sein. Zudem ist ein Auftritt beim großen Galakonzert an der Seite von Elīna Garanča in Grafenegg vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Siegerin wird darauf hingewiesen, dass sie in einem TV-Beitrag eine Kostprobe ihres Könnens gibt. Der Wettbewerb verzeichnete darüber hinaus weitere erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer: So hat auch der Sänger Blaž Stajnko die Jury mit seiner Stimme überzeugt.

Verlegung von „Klassik unter Sternen“ nach Grafenegg

Nach 17 Jahren wird „Klassik unter Sternen“ erstmals vom Stift Göttweig zum Wolkenturm Grafenegg verlegt. Im Schlosspark ist ein Kulturpicknick geplant, bei dem die fünf Bestplatzierten des Wettbewerbs auftreten werden.

Die Sommerauftritte im Rahmen des Formats sind vor tausenden Besucherinnen und Besuchern vorgesehen. Damit sind die mit „Zukunftsstimmen 2026“ verbundenen Konzerte in Grafenegg auf ein größeres Publikum ausgerichtet.