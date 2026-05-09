Zukunftsweisender Feuerwehrverbund im Rheintal: Fünf Schweizer Gemeinden revolutionieren Brandschutz

Schweizer Feuerwehr-Zweckverband im Unteren Rheintal und Kooperation in Vorarlberg

Fünf Schweizer Gemeinden in unmittelbarer Nachbarschaft zu Vorarlberg haben ihre Feuerwehren zu einem gemeinsamen Zweckverband zusammengeschlossen. Der Verbund firmiert unter dem Namen „Zweckverband Feuerwehr Unteres Rheintal“.

Dem Zweckverband gehören die Ortsstellen Au-Heerbrugg, Berneck, Balgach, Widnau und Diepoldsau an. Die bestehenden Feuerwehrgebäude an diesen Standorten werden abgerissen und durch neue Strukturen ersetzt.

Neues Depot-Konzept im Unteren Rheintal

Die bisherigen fünf Feuerwehrgebäude werden durch ein neues Hauptdepot in Au-Heerbrugg und ein Außendepot in Diepoldsau ersetzt. Die fünf beteiligten Ostschweizer Gemeinden hatten bereits vor fünf Jahren beschlossen, ihre Feuerwehren zu fusionieren.

Das neue Hauptdepot in Au-Heerbrugg soll rund 14 Millionen Euro kosten und frühestens in vier Jahren fertig sein. Der Gemeindepräsident von Widnau, Bruno Seelos, erklärte, die bestehenden Depots seien veraltet, stünden in Wohngebieten und verfügten nicht über separate Sanitäranlagen für Frauen. Sie erfüllten die heutigen Anforderungen nicht mehr.

Seelos betonte, bei der Fusion hätten keine Kostenüberlegungen im Vordergrund gestanden. Ziel sei es gewesen, die Organisation im Sinne einer zukunftsfähigen Feuerwehr zu verbessern. Im Kanton St. Gallen habe es laut Seelos bei der Zusammenführung kein ausgeprägtes Kirchturmdenken gegeben.

Erfahrungen aus dem Kanton St. Gallen

Feuerwehrinspektorin Andrea Schöb aus dem Kanton St. Gallen sieht Vorteile der Zusammenlegung der fünf Ortsfeuerwehren vor allem bei Ausbildung und Verfügbarkeit der Teams. Eine Kostenoptimierung habe nicht im Fokus gestanden, mittelfristig würden jedoch weniger Fahrzeuge benötigt, wodurch sich Kosten optimieren ließen. Dies bezeichnete sie als einen positiven Effekt der Zusammenlegung.

Schöb verwies darauf, dass es im Kanton St. Gallen bereits mehrfach Feuerwehrzusammenschlüsse gegeben habe. Seelos erinnerte daran, dass es schon vor der jetzigen Fusion zwei gemeinsame Feuerwehren gegeben habe: Berneck-Au sowie Balgach-Diepoldsau-Widnau. Bei diesen Zusammenschlüssen habe es bereits kein Durchgriffsrecht im früheren Sinn mehr gegeben. Den damaligen Schritt vor rund 20 Jahren bezeichnete er als ersten Schritt und den aktuellen Zusammenschluss mit den Depots als natürlichen zweiten Schritt. Die beteiligten Gemeinden arbeiteten auch in anderen Themenbereichen eng und gut zusammen.

Unterschiedliche Systeme in Vorarlberg und der Schweiz

In Vorarlberg gibt es keine gemeinsamen Feuerwehrgebäude. Die Zusammenarbeit der Feuerwehren erfolgt gemeindeübergreifend über ein Stützpunktsystem. Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle erklärte, das, was in der Schweiz nun mit der Zusammenlegung umgesetzt werde, sei in Vorarlberg mit Stützpunkten bereits realisiert.

Österle führte aus, dass nicht jede Feuerwehr alle Fähigkeiten oder Ausrüstungen benötige und es deshalb spezialisierte Feuerwehren gebe. Diese spezialisierten Einheiten seien auf bestimmte Fähigkeiten geschult und agierten als Spezialisten vor Ort. Über das bestehende Stützpunktwesen hinaus gebe es in Vorarlberg derzeit keine Überlegungen zu Feuerwehrzusammenschlüssen.

Solange in jeder Gemeinde genügend Feuerwehrmitglieder vorhanden seien, sehe er keine Notwendigkeit für Zusammenlegungen. Die Gerätschaften würden ohnehin benötigt. Die Mannschaft, die ehrenamtlich, freiwillig und kostenlos zur Verfügung stehe, bezeichnete Österle als höchstes Gut.

Finanzierung und Entlohnung

In Österreich beruht das Feuerwehrwesen auf Ehrenamt. In der Schweiz erhalten Feuerwehrleute für Übungen und Einsätze einen Stundenlohn von rund 25 Franken, was im Bericht mit etwa 28 Euro angegeben wird.

Die Entlohnung in der Schweiz wird über eine jährlich fällige Feuerschutzabgabe finanziert. Laut Andrea Schöb beträgt diese Abgabe pro Haushalt mindestens 50 und maximal 700 Franken. Die Mittel fließen in einen Topf der Gemeinde und stehen dem jeweiligen Feuerwehrkommandanten für den Betrieb der Feuerwehr zur Verfügung.

Feuerwehr ist sowohl in Österreich als auch in der Schweiz eine Aufgabe der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die Online-Veröffentlichung der Informationen erfolgte am 9. Mai 2026.