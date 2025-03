Zum dritten Mal: „Girls! Tech Up“ inspiriert Mädchen für Elektrotechnik

Der Erlebnistag „Girls! Tech Up“ kehrt in diesem Jahr zum dritten Mal nach Graz in der Steiermark zurück und bietet eine spannende Gelegenheit für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe, am 27. März die Welt der Zukunftstechnologien zu erkunden und die vielfältigen Möglichkeiten in der Elektrotechnik und Informationstechnik kennenzulernen.

In den letzten Jahren hat das Interesse von steirischen Mädchen an der Elektrotechnik-Lehre erheblich zugenommen. Heute ist dieser Beruf bereits unter den Top Ten der beliebtesten Lehrberufe und es gibt über 130 weibliche Lehrlinge in diesem Sektor im Grünen Herzen Österreichs. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der Frauenanteil in der Elektrotechnik jedoch nur bei etwa sieben Prozent. Ähnlich verhält es sich an technischen Schulen, Fachhochschulen und Universitäten, was auf einen großen Handlungsbedarf hinweist. Die Elektrotechnikbranche bietet Frauen attraktive Perspektiven, vor allem im Kontext der Energiewende, Digitalisierung und Automatisierung. Bei „Girls! Tech Up“ können die Teilnehmerinnen in zahlreichen Mitmachstationen mit weiblichen Vorbildern in die spannende Welt der (Elektro-)Technik eintauchen.

Mitmachen und Ausprobieren

Ein Highlight des Tages sind die Mitmachstationen, an denen die Schülerinnen selbst aktiv werden können. Beispielsweise gibt es einen selbstgebauten und programmierten Moon Rover, der den Teilnehmerinnen das Design und die Programmierung einer Raumsonde näherbringt. Ein anderes Projekt ist ein Modellhaus, das mit Strom versorgt werden muss, sowie Stationen, wo das Experimentieren mit Künstlicher Intelligenz ermöglicht wird. Hier können die Mädchen Leuchtmuster und Sounds kreieren und so die Technologien von morgen hautnah erleben.

Am Erlebnistag stehen Technikerinnen, Ingenieurinnen, Studentinnen und weibliche Lehrlinge bereit, um persönliche Gespräche zu führen und Einblicke in ihren Berufsalltag zu gewähren. „Angreifen, Ausprobieren, Fragen stellen: Bei Girls! Tech Up erleben die Mädchen hautnah, wie ihre berufliche Zukunft in der Elektrotechnik aussehen kann.“, so Michaela Leonhardt, die Initiatorin der Veranstaltung.

Anmeldung für Schulklassen oder Einzelpersonen

„Girls! Tech Up“ wird vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE) in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz (TU Graz), Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) und dem Büro für Gleichstellung und Frauenförderung ausgerichtet. Die Veranstaltung findet am 27. März 2025 von 8:30 bis 16:00 Uhr an der TU Graz (Alte Technik, Foyer, Rechbauerstraße 12) statt. Schülerinnen können sich als Einzelpersonen, in Gruppen oder als Schulklassen anmelden. Ein Anmeldelink findet sich unter www.girlstechup.at.

Die Unternehmen vor Ort

Einige der führenden Unternehmen in der Branche werden am Erlebnistag vertreten sein und Mitmachstationen anbieten, darunter Andritz Hydro, AVL List, E-Werk Franz Gösting, Energie Steiermark, Infineon, Knapp, NXP, ÖBB Infra, Schindler und Siemens. Ergänzt wird die Veranstaltung durch Bildungseinrichtungen wie die TU Graz, die FH Joanneum, die HTL BULME Graz Gösting, die HTBLA Kaindorf und die HTL Kapfenberg sowie durch Organisationen wie CoSA – Center of Science Activities und MAFALDA, einem Verein, der die Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen zum Ziel hat.

Das könnte dich auch interessieren:

Gourmetküche unterm Vollmond ist zurück mit zehn Terminen.

ÖBB verzeichnet einen starken Anstieg des Frauenanteils in technischen Berufen.

Töchtertag soll Mädchen für technische Berufe motivieren.