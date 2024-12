Zum Jahresende bleibt es sonnig, aber frostig







Die letzten Stunden des Jahres 2024 versprechen viel Sonne. Am 31. Dezember sollte man sich warm anziehen, da die Tageshöchsttemperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt liegen werden. WIEN. Die Wienerinnen und Wiener können sich auf ein vielseitiges Wetter einstellen. Am östlichen Stadtrand und entlang der Donau könnten sich am Montagmorgen, den 30. Dezember, flache Frühnebelfelder bilden. Doch bald danach verschwindet der Nebel, und die Sonne wird mit ihrem strahlenden Glanz über das gesamte Stadtgebiet dominieren. Der Wind…







Source link