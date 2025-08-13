Zunehmende Verurteilungen: Justiz registriert Anstieg von Gewalt in der Steiermark

Kriminalität im Fokus: Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Mordverurteilungen in der Steiermark signifikant von 25 auf 35 Fälle. Auch bei Eigentumsdelikten, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Jugendkriminalität ist ein bemerkenswerter Anstieg zu verzeichnen. Diese Entwicklungen haben MeinBezirk veranlasst, beim Landesgericht für Strafsachen Graz sowie der Staatsanwaltschaft Graz nachzufragen.

GRAZ/STEIERMARK. „Besonders prägend war in den letzten Jahren das Verfahren rund um den Amoklauf in der Grazer Innenstadt, aber auch die umfangreichen Verfahren gegen zahlreiche Angehörige der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat und gegen Mitglieder der Identitären Bewegung in ganz Österreich“, erklärt Barbara Schwarz, Richterin am Landesgericht für Strafsachen in Graz. Im Vorjahr wurden dort 2.200 Straffälle verhandelt, wobei ein markanter Anstieg bei Gewaltdelikten zu beobachten ist. Laut einer Auswertung des Justizministeriums kam es hier zu einem signifikanten Anstieg der Verurteilungen: 2023 gab es in der Steiermark 25 Verurteilungen wegen Mordes, 2024 waren es bereits 35.

Fallzahlen gestiegen



„Ein Anstieg der Schuldsprüche wurde auch im Bereich der Eigentumskriminalität und bei Fällen von Widerstand gegen die Staatsgewalt festgestellt“, so Schwarz. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigt diesen Trend, wie der Leiter der Medienstelle, Christian Kroschl, angibt: „Die Staatsanwaltschaft Graz bearbeitet jährlich etwa 42.000 Straffälle, was im Vergleich zu rund 40.000 Fällen im Jahr 2019 einen leichten Anstieg bedeutet.“ Besonders häufig kommen Fälle aus den Bereichen Jugendkriminalität, Gewalt in der Familie, Suchtgiftkriminalität sowie Verfassungsschutzsachen vor. In Graz hat die Staatsanwaltschaft spezielle Zuständigkeiten für diese Delikte.

Zunehmende Jugendkriminalität



Ein alarmierender Trend ist die steigende Zahl jugendlicher Straftäter, die vor Gericht gebracht werden. Im vergangenen Jahr bezogen sich 380 der Fälle auf Angeklagte unter 21 Jahren, wobei häufig Themen wie Gewalt in der Familie und digitale Kriminalität zur Sprache kommen. „In vielen Gerichtsverfahren zeigt sich, dass viele Täter selbst Gewaltopfer waren“, erläutert Schwarz. Aus diesem Grund wird verstärkt auf präventive Maßnahmen und sozialarbeiterische Betreuung gesetzt, anstatt ausschließlich auf Strafen.

Gesellschaftliche Veränderungen und juristische Herausforderungen



Die Gerichte in Graz spüren auch die Auswirkungen gesellschaftlicher Dynamiken. Wie Barbara Schwarz anmerkt, ist „eine erhöhte gesellschaftliche Aufgeregtheit erkennbar, die sich häufig in aggressivem und respektlosem Verhalten von Verfahrensbeteiligten äußert“. Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland bestätigte kürzlich eine ähnliche Entwicklung in der Polizeiarbeit. Richter sind jedoch gut vorbereitet, um Garantien für Fairness und Objektivität zu wahren. Dennoch bleibt die Arbeitsbelastung der Justiz konstant hoch, teilweise bedingt durch ein wachsendes öffentliches Interesse an verschiedenen Fällen, einschließlich Wirtschafts- und Internetkriminalität.

