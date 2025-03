Zunehmender Müll auf dem Gehsteig in der Johnstraße

Die Johnstraße, die sich zwischen der Sturzgasse und der Mörzstraße erstreckt, hat in letzter Zeit stark unter der zunehmenden Vermüllung gelitten. Dies ist insbesondere seit der Eröffnung des Supermarktes Hofer der Fall, der zahlreiche Kunden anzieht. Viele Anwohner und Passanten berichten von einem besorgniserregenden Anstieg des Abfalls in der Umgebung.

Vor dem Supermarkt fehlen jedoch grundlegende Einrichtungen wie Mülleimer und Aschenbecher, was dazu führt, dass Verpackungsmaterial und anderer Müll auf Gehsteigen und in den Vorgärten der Anwohner landen. Besonders im Umfeld des Marktes ist der Schmutz offensichtlich, da viele Kunden ihre Verpackungen und Einkäufe nicht ordnungsgemäß entsorgen. Viele Anwohner beklagen sich darüber, dass der einzig vorhandene Mülleimer vor der nächsten Trafik häufig überfüllt ist, wodurch viel Müll neben dem Behälter landet. Diese Situation ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch gesundheitliche Risiken bergen, da herumliegender Müll Insekten und Schädlinge anziehen kann.

Ein weiterer Punkt, der zur Verschärfung der Situation beiträgt, ist der abnehmende sichtbare Straßenreinigungsdienst. Während dieser früher täglich aktiv war und das Straßenbild regelmäßig säuberte, scheint nun der Service seltener in der Johnstraße zu operieren. Die Bürger und Anwohner der Straße fragen sich, ob es möglich wäre, mehrere Müllbehälter im Bereich des Supermarktes und den angrenzenden Straßen aufzustellen, um eine bessere Abfallentsorgung und ein saubereres Straßenbild zu gewährleisten.

In vielen Städten gibt es bewährte Maßnahmen zur Abfallreduzierung und -entsorgung. Städte wie Wien und Graz haben in den letzten Jahren umfangreiche Programme zur Abfallbewirtschaftung eingeführt, die unter anderem die Bereitstellung von ausreichend Mülleimern und Aschenbechern in stark frequentierten Bereichen umfassen. Zudem wird oft auf die Wichtigkeit der Aufklärungsarbeit gesetzt, um die Öffentlichkeit für ein verantwortungsbewusstes Verhalten zu sensibilisieren.

Die Implementierung zusätzlicher Mülleimer könnte nicht nur das Erscheinungsbild der Johnstraße verbessern, sondern auch das Verantwortungsbewusstsein der Bewohner und Besucher fördern. Eine sauberere Umgebung hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Lebensqualität, sondern kann auch die Attraktivität des Standortes steigern.

Anwohner haben bereits einen Vorschlag erarbeitet und einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, um die Problematik anzugehen. Es bleibt abzuwarten, wie die Verantwortlichen reagieren und ob weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, um die Sauberkeit in der Johnstraße zu gewährleisten. Nur durch gemeinsame Anstrengungen und eine verbesserte Infrastruktur kann es gelingen, die Lebensqualität in dieser Gegend zu erhöhen und die Anwohner zufriedenzustellen.







