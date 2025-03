Zusätzliche Parkplätze: Erweiterung der Park & Ride-Anlage im Murpark

Der P+R-Parkplatz im Murpark wird erweitert, eine Entscheidung, die die Stadtregierung Graz getroffen hat. Aktuell liegt die Auslastung des Parkhauses neben dem Einkaufszentrum bei erheblichen 90 Prozent. Bei Park & Ride-Anlagen ist das Öffi-Ticket im Parkticket enthalten, was den Nutzern zusätzliche Vorteile bietet.

GRAZ. Die Stadtregierung betrachtet den Ausbau des Park & Ride (P+R) Standorts Murpark als einen wesentlichen Schritt zur Förderung nachhaltiger Mobilität. In Anbetracht der stetig hohen Auslastung der bestehenden Garagen dürfen sich Pendler und Besucher auf ein neues, erweitertes Parkhaus freuen. Harry Pogner, Leiter der Abteilung Garagen und Sicherheitsdienste, betont die steigende Nachfrage nach Stellplätzen, die derzeit bei 90 Prozent liegt.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 hat sich das P+R-Parkhaus beim Murpark, mit insgesamt 480 verfügbaren Stellplätzen, als der größte Standort dieser Art im Grazer Stadtgebiet etabliert. Die Lage des Parkhauses ist besonders vorteilhaft, da es sich in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-Haltestelle Liebenau Murpark, den Straßenbahnlinien 4 und 13 sowie zahlreichen Busverbindungen befindet. Dies macht den Standort zu einem wichtigen Mobilitätsknoten und erleichtert Pendlern den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Neues Parkhaus statt Aufstockung

Nach gründlichen Analysen hat die Stadtverwaltung festgestellt, dass eine vertikale Aufstockung des bestehenden Gebäudes wirtschaftlich nicht tragfähig wäre, da sie lediglich rund 100 zusätzliche Stellplätze geschaffen hätte. Die Entscheidung fiel daher auf den Bau eines neuen Parkhauses in unmittelbarer Nähe, das eine deutlich größere Anzahl an Stellplätzen bereitstellen wird. Tatsächlich ist das bestehende Parkhaus bereits an Werktagen um 9 Uhr komplett ausgelastet.

Im Jahr 2021 erwarb die Stadt Graz geeignete Grundstücke nordwestlich des Petersbachs. Die 13.613 m² große Fläche wurde für 4.405.000 Euro inklusive Nebenkosten angekauft. Die genaue Anzahl der zusätzlichen Stellplätze wird im Zuge der detaillierten Planungen noch ermittelt.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) kommentierte den Ausbau: „Der Murpark ist der vielversprechendste Park & Ride Standort in Graz. Die Anlage hat sich als äußerst funktional erwiesen.“ Auch Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) sieht die Erweiterung positiv: „Durch den Ausbau wollen wir sowohl Pendlerinnen und Pendler als auch Besucherinnen und Besucher besser unterstützen.“ Gemeinderat Manuel Lenartitsch (SPÖ) hebt die Vorteile der guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel hervor: „Die hervorragende Anbindung sowie die Nähe zum Liebenauer Stadion machen diesen Standort ideal für eine Erweiterung.“

Das könnte dich auch interessieren:

Was Autoklubs zu Park-and-Ride-, Öffi- und A9-Ausbau sagen

Erster Bericht zu Swiss Air Notlandung in Graz

Bemalene Steine sollen für Lächeln sorgen