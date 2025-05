„Zusammenbraut“: Dirk Stermann präsentiert sein Soloprogramm in der Komödie Graz

Redaktion Christoph Lamprecht Dirk Stermann präsentiert „Zusammenbraut“ in Graz! Am Sonntag, dem 18. Mai, um 16:30 Uhr wird Dirk Stermann, bekannt aus der beliebten Late Night Show „Willkommen Österreich“, sein preisgekröntes Kabarett-Programm „Zusammenbraut“ in der Komödie Graz aufführen. Der in Duisburg geborene Künstler hat mit seiner humorvollen Art das Publikum im Sturm erobert und gilt als einer der Besten in seiner Branche. „Ich komme immer gerne nach Graz, denn diese Stadt ist mir besonders ans Herz gewachsen,“ so Stermann. Siehe auch Magisches Wien bei Nacht: Ein zeitloses Lichtspektakel über den Dächern der Stadt Bei „Zusammenbraut“ verwandelt sich die Bühne in eine festliche Hochzeitstafel. Stermann bringt die Geschichte seiner Tochter, die heiratet, auf humorvolle Weise zum Leben. Es wird ein Abend voller Witz, Tiefgang und jeder Menge Überraschungen: von einem neugierigen Babysitter über einen mitreißenden Klavierspieler bis hin zu humorvollen Einblicken in seine Vaterrolle. Sein Programm wurde mit dem angesehenen „Salzburger Stier“ ausgezeichnet und verspricht ein unterhaltsames Erlebnis. Tickets sind erhältlich unter der Nummer 0664 5369770 oder per E-Mail an [email protected]. Verpassen Sie nicht: Monika Martin singt in der Josefkirche

