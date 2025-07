Zusatzqualifikation: TU Graz launched a new program in Artificial Intelligence

Die Technische Universität Graz (TU Graz) wird im Herbst 2023 als erste österreichische Universität ein neues Erweiterungsstudium im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) anbieten. Dieses neue Programm soll Studierenden und Absolventen eine umfassende Ausbildung im Umgang mit KI vermitteln und sie optimal auf zukünftige berufliche Herausforderungen vorbereiten.

Das offiziell als Artificial Intelligence Engineering bezeichnete Erweiterungsstudium wird an der Fakultät für Computer Science and Biomedical Engineering angeboten. Mit einem Umfang von 34 ECTS-Anrechnungspunkten wird das Studium über zwei Semester verteilt, in denen die Studierenden essentielle Fähigkeiten in der Entwicklung und Anwendung von KI erwerben. Dies geschieht in enger Verbindung mit dem Fachwissen aus ihren Hauptstudiengängen, um innovative Lösungen zu fördern.

Inhaltliche Schwerpunkte des Programms umfassen Programmierung in Python, Datenstrukturen und Algorithmen, maschinelles Lernen, Mustererkennung sowie neuronale Netze und Deep Learning. Zudem werden auch ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte der KI behandelt, um einen ganzheitlichen Ansatz der Technologievermittlung zu gewährleisten.

Wer kann am Erweiterungsstudium teilnehmen?

Das Programm ist speziell für Masterstudierende und Absolventen der TU Graz konzipiert, die in ihrem regulären Studium bisher noch keinen umfassenden Zugang zum Thema Künstliche Intelligenz hatten. Ausgeschlossen sind jedoch Studierende der Masterstudiengänge in Computer Science, Information and Computer Engineering sowie Software Engineering and Management. Darüber hinaus steht der Studiengang auch Absolventen anderer Hochschulen offen, sofern sie ein abgeschlossenes ingenieur- oder naturwissenschaftliches Masterstudium vorweisen können. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Erweiterungsstudium führt zur Verleihung eines Zertifikats, welches als wertvolle Zusatzqualifikation im Lebenslauf aufgeführt werden kann.

Die wachsende Bedeutung der künstlichen Intelligenz

Die Entscheidung der TU Graz, dieses neue Angebot zu schaffen, reflektiert die steigende Relevanz der KI in verschiedenen Wirtschafts- und Forschungsbereichen. Stefan Vorbach, Vizerektor für Lehre, betont: „Ob in der Industrie, Logistik, Mobilität oder in modernen Serviceanwendungen, die Bedeutung künstlicher Intelligenz wächst nahezu in allen Bereichen.“

„Daher ist es für uns von entscheidender Wichtigkeit, Studierenden und Absolventen nicht nur fachliches Wissen zu vermitteln, sondern sie auch mit praktischen Tools auszustatten, um in der Arbeitswelt und der Forschung bestens gerüstet zu sein.“

Stefan Vorbach, Vizerektor für Lehre der TU Graz

Alle weiteren Informationen zum Erweiterungsstudium Artificial Intelligence Engineering finden Sie auf der Website der TU Graz.

