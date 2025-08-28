Zustand der Kastanienbäume im Lainzer Tiergarten: Eine Analyse







Im Lainzer Tiergarten, einem historischen und naturnahen Erholungsgebiet in Wien, stehen die Kastanienbäume vor ernsthaften Herausforderungen. Fast alle Bäume zeigen in diesem Jahr einen erbärmlichen Gesundheitszustand. Während zuvor dicht belaubte Kronen den Park prägten, sind grüne Blätter nun eine Seltenheit. Die meisten Kastanien präsentieren sich mit einer Mischung aus (gelb-)roten Blättern, viele Bäume weisen sogar vollständig gelbe oder rote Blätter auf, und eine besorgniserregende Anzahl hat überhaupt keine Blätter mehr.

Diese besorgniserregende Entwicklung wurde am 12. August 2025 dokumentiert, als Aufnahmen vom Lainzer Tor in Richtung Gütenbachtal gemacht wurden. Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Was sind die Ursachen für diesen dramatischen Baumverfall? Stehen Wassermangel und Erkrankungen vielleicht im Mittelpunkt dieser Problematik?

Eine mögliche Ursache könnte tatsächlich der Wassermangel sein, insbesondere in den Sommermonaten, in denen die Temperaturen regelmäßig über 30 Grad Celsius ansteigen. Zahlreiche Studien belegen, dass Trockenstress bei Bäumen zu einem signifikanten Verlust an Blättern führen kann. Laut dem Österreichischen Wetterdienst hat der Sommer 2025 in vielen Regionen zu starkem Niederschlagsdefizit geführt. In urbanen Gebieten wie Wien könnte die Versiegelung von Flächen zudem die Fähigkeit der Böden verringern, Wasser zu speichern, wodurch Bäume stärker unter Stress geraten.

Ein weiterer Faktor könnten Krankheiten wie die Kastanienminiermotte (Cameraria ohridella) oder Pilzinfektionen wie das Kastanienrindennekrosevirus sein. Diese Schädlinge sind für ihre Fähigkeit bekannt, die Vitalität von Kastanienbäumen erheblich zu beeinträchtigen. Laut dem Institut für Forstliche Genetik und Forstbaumzucht ist die Kastanienminiermotte in Österreich seit ihrer ersten Einführung 2002 ein wachsendes Problem und könnte in Verbindung mit abnehmender Resilienz der Bäume stehen.

Was wird seitens der Behörden und Naturschutzorganisationen unternommen, um die Situation zu verbessern? Der Wiener Wald- und Wiesendienst sowie verschiedene Umweltverbände haben begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Durchführung von Baumpflegemaßnahmen und die Beurteilung der Baumbestände auf Anzeichen von Krankheiten. Zudem wird über eine mögliche Aufforstung und den Einsatz resistenter Baumarten nachgedacht, um die Artenvielfalt und die Widerstandsfähigkeit des Lainzer Tiergartens zu stärken.

Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, mehr Bewusstsein für diese Entwicklungen zu schaffen und sich für den Erhalt der Kastanienbäume stark zu machen. Letztlich liegt es an uns allen, die Schönheit und Artenvielfalt des Lainzer Tiergartens zu bewahren und die zukünftige Gesundheit dieser wertvollen Grünflächen zu sichern.



