Zwei Auffahrunfälle: Ein Rettungsfahrer und zwei Jugendliche leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag ereigneten sich in Graz zwei Auffahrunfälle, an denen mehrere Fahrzeuge und Personen beteiligt waren. Bei diesen Vorfällen gab es mehrere leichtverletzte Personen, darunter ein Rettungsfahrer und zwei Jugendliche, wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet.

GRAZ. Laut Informationen der Landespolizeidirektion kam es am Mittwochnachmittag in Graz zu zwei Auffahrunfällen, die innerhalb kurzer Zeit auftraten und mit mehreren Verletzten endeten. Solche Unfälle sind häufig, insbesondere in städtischen Gebieten, wo dichter Verkehr und unvorhergesehene Stopps zu gefährlichen Situationen führen können.

Bus fuhr auf Rettungsfahrzeug auf

Der erste Vorfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr am Opernring. Ein 22-jähriger Rettungsfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit seinem Fahrzeug im mittleren Fahrstreifen unterwegs, als ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Bus, der leer war, auf ihn auffuhr. Der Rettungsfahrer musste aufgrund eines Rückstaus anhalten, was den Busfahrer dazu brachte, aufzufahren.

Bei dem Aufprall erlitt der Rettungsfahrer leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. In dem Rettungsfahrzeug befanden sich zwei weitere Personen, die jedoch unverletzt blieben. Diese Vorfälle zeigen die Bedeutung von vorsichtigem Fahrverhalten, besonders in Stausituationen, wo Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer gefordert ist.

Zwei Jugendliche leicht verletzt

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Münzgrabenstraße. Eine 16-jährige Mopedfahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr einem Pkw auf, der abrupt anhalten musste, um einem Fußgänger vor einem Schutzweg Platz zu machen, und kam dadurch zu Sturz.

Infolge des Unfalls wurden die 16-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten im Landeskrankenhaus Graz in der Kinderchirurgie ambulant behandelt werden. Solche Unfälle verdeutlichen die Notwendigkeit sicherer Straßen für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für vulnerablere Gruppen wie Radfahrer und Fußgänger.

