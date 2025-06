Zwei Bankomaten in der Donaustadt gesprengt – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht auf Donnerstag, den 9. Oktober 2023, wurden zwei Bankomaten im Foyer einer Filiale der Bank Austria in der Donaustadt, Wien, gesprengt. Die Explosion ereignete sich gegen 3.15 Uhr in der Langobardengasse, gleich neben der Klinik Donaustadt. Die Wiener Polizei hat eine umfassende Fahndung nach den unbekannten Tätern eingeleitet und ist derzeit auf Hochtouren dabei, Hinweise aus der Bevölkerung und Überwachungsaufnahmen auszuwerten.

Bankomatsprengungen sind in den letzten Jahren in Österreich angestiegen und haben nicht nur materielle, sondern auch soziale Konsequenzen. Diese Art von Kriminalität wird oft von organisierten Verbrechergruppen betrieben, die oftmals mit explosionsgefährlichen Substanzen arbeiten. Im Jahr 2022 gab es laut Sicherheitsberichten der Polizei in Wien mehrere ähnliche Vorfälle, die zu einem erhöhten Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung geführt haben.

Die Bank Austria hat sich zu dem Vorfall geäußert und erläutert, dass die Sicherheit ihrer Kunden und Mitarbeiter höchste Priorität hat. „Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um die Täter zu finden und die Sicherheit aller zu gewährleisten“, so ein Sprecher der Bank. Bereits nach dem Vorfall haben Sicherheitskräfte die Umgebung abgesperrt und eine großangelegte Suche eingeleitet.

Die explosionsartige Zerstörung der Geldautomaten hat nicht nur finanzielle Verluste zur Folge, sondern verursacht auch erhebliche Schäden an der Infrastruktur. Anwohner berichten von einem lauten Knall, der bis in die frühen Morgenstunden zu hören war. „Es hat mich wirklich erschreckt. Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert ist“, sagte ein Zeuge, der dicht am Tatort lebt.

Die Wiener Polizei hat zudem die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. „Wir sind auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges bemerkt haben“, erklärte ein Ermittler. Hinweise können anonym über das Polizeitelefon gemeldet werden. Es wird betont, dass jede Information, selbst wenn sie klein erscheint, zur Aufklärung des Falls beitragen kann.

In der gesamten Stadt werden zusätzliche Sicherheitspatrouillen durchgeführt, um die Bürger zu beruhigen und potenzielle Täter abzuschrecken. Die Behörden arbeiten ebenfalls an Präventionsmaßnahmen, um die Sicherheit der Geldautomaten zu erhöhen und solche Überfälle künftig zu verhindern.

Die Ermittlungen sind noch in vollem Gange, und die Wiener Polizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein und Auffälligkeiten sofort zu melden. Dieser Vorfall ist ein weiterer Weckruf für die Sicherheitskräfte und die Bürger, sich gemeinsam gegen solche Kriminalität zu engagieren.





Source link