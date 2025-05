Zwei Jahre Ruhe: Sporgassen-Gyros kehrt mit bekanntem Gesicht zurück!

In der Grazer Sporgasse hat die griechische Kulinarik ein Comeback gefeiert. Nach einer zweijährigen Pause hat Adam, ein ehemaliger Mitarbeiter, den Gyros-Imbiss „Adelphia“ seit April übernommen und bringt dabei frischen Wind und Sonne in die Tradition des Lokals.

GRAZ. Das „Adelphia“, ein beliebter Anlaufpunkt für Liebhaber authentischen Griechischen Essens, hatte während seiner zwei Jahre der Schließung eine Zeit des Wandels durchgemacht. Statt Gyros wurde in dieser Zeit eine Mischung aus Kebap und Gyros angeboten, jedoch ohne den gewohnten Charme und den Erfolg des Originals. Adam, der von 2019 bis 2023 im Imbiss tätig war, hat seit dem 2. April das Steuer wieder übernommen. „Ich mache das mit Liebe“, erzählt er strahlend.

Adam war gezwungen, im Frühjahr 2023 eine Pause einzulegen, als der vorherige Besitzer in Pension ging. In dieser Zeit wurde die Fläche verpachtet, und die hohe Nachfrage, die die griechische Küche in Graz hat, blieb unerfüllt. „Authentische griechische Küche wie in Adelphia ist ein echter Verlust für die Stadt,“ merkte Adam an.

„Sowas fehlt in Graz“



Adam ist nun zurück in der Sporgasse und sieht sich der Herausforderung gegenüber, das Lokal von Grund auf neu zu beleben. Zunächst ist er meist alleine am Grill und arbeitet von 12 bis 24 Uhr. „Das gehört zum Anfang dazu,“ sagt er. „Die Stammkunden kommen langsam zurück, und viele haben mich sofort wieder erkannt.“ Es ist klar, dass der Bedarf an authentischem Gyros in Graz groß ist, wie auch ein älterer Stammkunde schnell feststellte, als er überrascht durch das Fenster schaute: „He Adam, du bist wieder da?“

Der Imbiss ist nicht nur für das Essen bekannt, sondern auch für das freundliche Ambiente. Adam hat schnell Freundschaften mit seinen Gästen geschlossen und der interaktive Kontakt mit den Passanten erweckt Erinnerungen an die lebendigen Märkte Griechenlands. Er bewirbt seine Gerichte aus dem Fenster mit Begeisterung, denn, wie er sagt, „so etwas hat in Graz einfach gefehlt“.

