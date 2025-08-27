Zwei Pandas und ein Löwentanz: Ehrung der Gäste im Tiergarten Schönbrunn

Am 23. April 2025 wurden die Einwohner Österreichs zeugen der Ankunft von zwei besonderen Gästen. Zunächst inoffiziell und nach dem Einchecken im ‚Hotel Tiergarten Schönbrunn’ wurden die beiden Gäste, „Lan Yun“ und „He Feng“, in Quarantäne gehalten. Dabei handelt es sich um Bambusbären, besser bekannt als Große Pandas. Diese wunderbaren Tiere sind auch Teil eines bedeutenden Artenschutzprogramms.

Die etwa fünfjährigen Pandas wurden als freundliche Leihgabe für 10 Jahre an den Tiergarten Schönbrunn gesendet, in Fortsetzung einer Forschungskooperation mit der China Wildlife Conservation Association (CWCA), die seit 2003 besteht. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, durch sichere und artgerechte Haltung möglichst viele Nachkommen der Großen Pandas zu gewinnen. Die neuen Pandas sind Nachfolger eines Panda-Paares, das im Vorjahr nach China zurückkehrte.

Vor etwa 45 Jahren war die Population der Großen Pandas in ihren ursprünglichen Lebensräumen auf rund 1.100 Tiere gesunken. Dank strenger Schutzmaßnahmen und internationaler Zuchtprogramme hat sich die Zahl mittlerweile auf etwa 1.900 frei lebende Pandas erhöht. Diese Erfolge müssen fortgesetzt werden, um die Art dauerhaft zu erhalten. Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Tiergartens Schönbrunn, zeigt sich erfreut über die im Juni 2024 vertraglich vereinbarte Fortsetzung der Kooperation.

Die Quarantäne endete am 14. Mai, dem perfekten Zeitpunkt für die neuen Bewohner, um ihre neugestaltete Heimat zu erkunden. Bei solch bedeutenden Besuchern ist es nur recht und billig, sie mit einem besonderen Zeremoniell zu begrüßen. Am 14. Mai versammelten sich hochkarätige Vertreter der österreichischen Regierung, darunter der Bundespräsident und der Bundeskanzler, um das Ritual des ‚Löwentanzes’ zu bestaunen.

Der Löwentanz, eine Tradition, die nicht nur Glück bringen soll, sondern auch böse Geister vertreibt, wird von zwei Tänzern in aufwendigen Löwenkostümen vorgeführt. Bei diesem beeindruckenden Schauspiel werden goldene chinesische Schriftzeichen sichtbar, die gute Wünsche für Glück und Wohlergehen repräsentieren.

In seiner Ansprache betonte Bundespräsident Alexander van der Bellen, dass die Pandas „Symbol der chinesisch-österreichischen Partnerschaft“ seien. Er erklärte, dass solche Kooperationen nicht nur den Artenschutz fördern, sondern auch das gegenseitige Vertrauen zwischen Nationen stärken.

Der Bundeskanzler, Dr. Christian Stocker, wies darauf hin, dass die Ankunft des neuen Panda-Paares nicht nur ein glücklicher Moment für den Tiergarten ist, sondern auch ein Beweis für die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft zwischen China und Österreich. Dies verbindet Tradition mit Zukunft und bringt Menschen beider Länder näher zusammen.

Auch die chinesische Botschafterin Qi Mei hob die besonderen Eigenschaften der Pandas als Brückenbauer hervor. Seit 2003 hat die Zusammenarbeit erfolgreiche Ergebnisse im Bereich des Artenschutzes und der wissenschaftlichen Forschung hervorgebracht.

Die Namen der beiden Pandas, „Lan Yun“ und „He Feng“, tragen tiefere Bedeutungen in der chinesischen Poesie: „Anmut einer Orchidee“ und „Hauch von Lotus“. Dies reflektiert die kulturelle Wertschätzung für diese einzigartigen Tiere.

Um auch den privaten Pandafreunden ein Erlebnis zu bieten, wurde der Löwentanz im Rahmen von Veranstaltungen zwischen dem 27. Juni und 18. Juli aufgeführt. Ergänzt wurde das Programm durch weitere Attraktionen, darunter Stelzengeher in Tierkostümen und klassische Musik vom Schönbrunner Schlossorchester.

Die Wurzeln des Löwentanzes reichen bis in die buddhistische Tradition zurück und sind tief in der Kultur verankert. Die Symbolik des Löwen steht für Schutz und Wohlstand in der chinesischen Kultur. Einflussreiche Legenden erzählen von der Rolle der Löwen als Wächter und Beschützer.

Die Herausforderungen für die Pandas bleiben jedoch bestehen. Berichte des WWF warnen vor dem Verlust von Lebensräumen durch menschliche Infrastrukturen, was die Fortpflanzung und den genetischen Austausch unter den Tieren gefährdet. Trotz aller Bemühungen zur Erhaltung der Artenvielfalt ist der Schutz der natürlichen Lebensräume unerlässlich.

Die Welt ist bekanntlich klein, und die symbolische Bedeutung des Löwentanzes könnte nicht nur den Pandas, sondern auch der internationalen Zusammenarbeit zugutekommen. Das Beispiel der Pandas verdeutlicht, wie Artenschutz und diplomatische Beziehungen miteinander verknüpft sind und die Herzen der Menschen weltweit erreichen können.