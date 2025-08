Zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert: Zimmerbrand in Mehrparteienhaus in Seiersberg

Am Dienstagabend kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Seiersberg zu einem Zimmerbrand, bei dem zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.



SEIERSBERG. In der Stadt Seiersberg, die in der Nähe von Graz im Bundesland Steiermark liegt, brach gegen 18:40 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ein Zimmerbrand aus. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurz nach dem Notruf am Einsatzort ein und stellten fest, dass mehrere Bewohner vor dem Gebäude in Sicherheit waren. Da jedoch unklar war, ob sich noch Menschen in der stark verrauchten Wohnung befanden, durchsuchte die Polizei sofort die Räumlichkeiten. Glücklicherweise konnte niemand mehr in der Brandwohnung aufgefunden werden.

Während der Durchsuchung identifizierten die Beamten den Brandherd und begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen, unter anderem mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehren von Seiersberg, Feldkirchen, Unterpremstätten und Pirka übernahmen für den Großteil des Einsatzes, und um 18:50 Uhr konnte „Brand-Aus“ gegeben werden, was die schnelle Reaktion und das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte unterstreicht.

Zweimal Verdacht auf Rauchgasvergiftung



Bei den Nachforschungen wurde festgestellt, dass ein Polizeibeamter während des Einsatzes Rauchgas eingeatmet hatte. Er wurde vor Ort vom Roten Kreuz mit Sauerstoff versorgt und anschließend im Landeskrankenhaus Graz weiterbehandelt. Auch eine 26-jährige Bewohnerin berichtete über Atembeschwerden und wurde ebenfalls aufgrund von Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen durch den Bezirksbrandermittler ergaben, dass eine vergessene brennende Kerze auf einem Regalbrett die Ursache für den Brand war. Durch die Hitze, die von der Kerze ausging, entzündeten sich umliegende Gegenstände, was schließlich zu dem Zimmerbrand führte. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Verkehrsunfall auf der L318 im Bereich Augraben

60-Jähriger nach drei Tagen tot in Bachbett gefunden

„KLAR!“ möchte Biotope erhalten und Neophyten eindämmen