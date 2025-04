Zwei Tage Komplettsperrung: Großbaustelle am Kaiser-Franz-Josef-Kai im Sommer

Nicht mehr ganz dicht: Die städtischen Behörden in Graz haben angekündigt, dass im Sommer umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Autounterführung östlich der Grazer „Hauptbrücke“ durchgeführt werden müssen. Der Grund ist das eindringende Regenwasser, das durch undichte Stellen in der Decke der Unterführung tropft. Die Holding Graz hat versichert, dass alle Verkehrsbehinderungen spätestens mit dem Schulbeginn im September behoben sein sollen.

GRAZ/INNERE STADT. Der Übergang von Marburger Kai zu Kaiser-Franz-Josef-Kai zeigt deutliche Anzeichen des Alters. Laut Wolfgang Feigl, dem Leiter der städtischen Abteilung für Verkehrsplanung, bieten diese Mängel zwar keine akute Gefährdung für die Bürger, erforderten jedoch dringende Sanierungsmaßnahmen. Die Instandhaltungsarbeiten sind notwendig geworden, um weitere Schäden und mögliche Verkehrsbehinderungen in der Zukunft zu vermeiden.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Ausschreibungsphase. Laut Holding Graz wird bis Mitte Mai ein Bauunternehmen ausgewählt, um die Sanierungsarbeiten durchzuführen. Der früheste Baubeginn wird für Ende Juni erwartet. Obwohl es derzeit keinen festen Zeitplan gibt, haben die Behörden klar kommuniziert, dass alle Arbeiten vor dem Schulbeginn im September abgeschlossen sein müssen.

Verkehrssperre übers Wochenende

Die Sanierungsarbeiten gestalten sich komplex, da die Deckenkonstruktion der Unterführung, unter der sich der Fahrradparkplatz vor dem Gigasport-Eingang erstreckt, mithilfe eines Krans abgehoben und durch große Fertigbauteile ersetzt werden muss. Dies führt voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, und eine Totalsperre der Unterführung ist offenbar unumgänglich.

Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, plant die Holding Graz, die Totalsperre auf ein Minimum zu beschränken. Diese soll nur von Samstagabend um 18 Uhr bis Montag um 5 Uhr in der Früh andauern. Im übrigen Verlauf der Bauarbeiten wird stets mindestens eine Fahrspur für den Durchzugsverkehr sowie der Zugang zur Kastner & Öhler-Tiefgarage offen bleiben. Kastner & Öhler-Vorstand Martin Wäg hat die Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden bestätigt und betont, dass die Sanierungsarbeiten in direkter Abstimmung mit dem Straßenamt der Stadt Graz durchgeführt werden.

