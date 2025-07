Das Grazer Umweltspielmobil macht Station im idyllischen Augarten – am 6. und 7. August 2023. Hier haben Kinder die Möglichkeit, auf spielerische Weise mehr über wichtige Umweltthemen zu erfahren. GRAZ/JAKOMINI. Das Grazer Umweltspielmobil wird nun im Augarten erwartet. Dieses mobile Umweltzentrum, angetrieben von einem klimaneutralen Lastenrad, wird am Mittwoch, den 6. August, und Donnerstag, den 7. August, von 10 bis 13 Uhr in den Park kommen. Es bietet den Grazer Kindern eine spannende Gelegenheit, sich aktiv und spielerisch mit Themen wie Ressourcenschonung und Müllvermeidung auseinanderzusetzen. Die Lage des Augartens an der Mur mit der naheliegenden Augartenbucht eröffnet zudem interessante Ansätze zur Erforschung des Lebensraums Wasser. Siehe auch Leinwand und Mode vereint: 'Austrian Noble Art' startet am 4. Juni in Graz Aus Abfall Neues basteln Die Veranstaltung fördert die Kreativität und Experimentierfreudigkeit junger Umweltschützer. Hier werden nicht nur die Prinzipien der Nachhaltigkeit vermittelt, sondern die Kinder haben auch die Möglichkeit, mit Sonne, Wind und Wasser zu experimentieren. Insbesondere wird der Fokus darauf gelegt, wie aus Dingen, die some Menschen als Abfall ansehen, in einem spielerischen Kontext Neues entstehen kann. Das könnte dich auch interessieren: In Graz ist die Nachfrage nach Sommerferienprogrammen groß, während für viele Kleinkinder der Zugang zu Betreuungsplätzen nicht gewährleistet ist. Siehe auch Seit 1955: Grazer Paar feiert "Gnadenhochzeit" – ihr Geheimnis für 70 Jahre Ehe Durch verschiedene Projekte bringen Kinder und Jugendliche auch frischen Wind in Seniorenzentren in der Umgebung. Eine positive Entwicklung gibt es auch bei der Finanzierung von neuen Parks in Graz: Ein Crowdfunding-Projekt hat grünes Licht erhalten.

